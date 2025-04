Jak leczyć niepłodność u kobiet przy pomocy leków? Czy wszystkie leki stosowane w tym zaburzeniu to hormony? Jeżeli chcesz znać odpowiedź na te pytania przeczytaj ten artykuł!

Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie u kobiety preparatów różnych hormonów. O ich doborze zdecyduje lekarz- po zapoznaniu się w wynikami nadań i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw oraz skuteczności.

Jak nie zgubić się w gąszczu nazw leków? Poniżej leki podzielone na grupy- nazwy uniwersalne, gdyż ten sam lek może mieć różne nazwy w zależności od producenta.

1. Antyestrogeny- czyli antagoniści żeńskich hormonów płciowych estrogenów. Indukują owulację w kobiecym jajniku. Stosowane są samodzielnie lub jako przygotowanie do metod rozrodu wspomaganego (o tym dalej). Wśród nich: cytrynian klomifenu i tamoksifen.

2. Gonadotropiny- są to hormony wydzielane przez przysadkę mózgową.

- FSH, czyli folitropina u kobiet odpowiada za rozwój jajników, a mężczyzn na prawidłowe powstawanie plemników.

- LH, czyli lutropina u kobiet również odpowiada za prawidłowy rozwój jajników, stymuluje również wydzielanie kolejnego hormonu- progesteronu- niezbędnego do zagnieżdżenia się dziecka w ścianie macicy. U mężczyzn pobudza wydzielanie hormonów- androgenów.

Obydwa te hormony, FSH i LH odpowiadają za pobudzenie jajnika do wydzielania hormonów- estrogenów, dojrzewanie pęcherzyków w jajniku i w efekcie prawidłową owulację.

3. Gonadoliberyny- są to hormony wytwarzane przez podwzgórze, a pobudzające z kolei przysadkę mózgową do wydzielania gonadotropin ( omówione powyżej). Stosuje się tzw. analogi gonadoliberyn. Wśród nich: leuprolid, triptorelina, buserelina.

4. Hormony płciowe- estrogeny i progestageny- stosowane zwłaszcza w przypadku skrócenia drugiej fazy cyklu miesiączkowego jako przyczyny niepłodności.

5. Hormony tarczycy- stosowane gdy przyczyną niepłodności jest jej niedoczynność

6. Bromokryptyna- hamująca wydzielanie prolaktyny (PRL)- stosowana w niepłodności spowodowanej nadmiarem tego hormonu.

7. Metformina- lek używany również do leczenia cukrzycy. W przypadku niepłodności stosowana w zespole policystycznych jajników (PCOS).

Pamiętajmy jednak, że to lekarz, po ocenie wskazań i przeanalizowaniu wszelkich za i przeciw, wybierze najlepszy dla danej pary lek. Może się też okazać, że niezbędne będzie stosowanie kilku preparatów jednocześnie.

