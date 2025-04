Słodkie ferie w Warszawie

Ukręć samodzielnie lizaka

W dniach 28 stycznia – 10 lutego 2013 r. Manufaktura Cukierków przy ul. Tamka 49 (wejście tylko od ul. Ordynackiej) przygotowała specjalne warsztaty samodzielnego tworzenia lizaków. Podczas takiego pokazu dzieci będą mogły zobaczyć i usłyszeć jak krok po kroku powstaje słodka masa, a później samodzielnie ukręcić lizaki w wybranym przez siebie kształcie. Słodka zabawa będzie rozpoczynała się o pełnych godzinach: poniedziałek –piątek o godz. 16.00 i 17.00, sobota godz. 11.00-17.00, niedziela godz. 13.00-17.00. Pokazy trwają ok. 40 min, a koszt ukręcenia lizaka to 10 zł.

Pokazy wytwarzania cukierków metodą z XVII w.

Dla dzieci które chcą zobaczyć jak to się dzieje, że w 40 minut w maleńkim cukiereczku pojawia się wzór bałwanka, płatka śniegu czy malinki, przygotowano specjalne pokazy w Manufakturze Cukierków przy ul. Nowy Świat 21. Podczas niespełna godziny dzieci będą mogły posłuchać i zobaczyć jak cukiernicy nadadzą karmelowej masie smaku, koloru, oraz jak krok po kroku będą tworzyli wzór w cukierku. Na koniec dzieci będą mogły spróbować ciepłych słodkości. Pokazy rozpoczynać się będą o każdej pełnej godzinie: poniedziałek – piątek godz. 11.00-20.00, sobota-niedziela: godz.13.00-20.00. Pokazy wytwarzania cukierków są bezpłatne.

Klub dla dzieci i rodziców Mama Lama

Mama Lama jest doskonałym miejscem na rodzinne wypady: by wspólnie się pobawić, razem pomalować, zjeść coś pysznego.

KlubikLubik zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia w każdy wtorek i i czwartek od godz. 10.00, natomiast w piątek o godzinie 10:30 - na warsztaty "Muzyczna karuzela".

W najbliższy czwartek o godz. 17.00 klub zaprasza dzieci na zajęcia "Ferie z Aniołem" - zajęcia z literatury i sztuki dla dzieci od lat pięciu. W czasie zajęć uczestnicy wykonają aniołka, ale też porozmawiają o twórczości Juliusza Kossaka. Temat spotkania: „Koń jaki jest, każdy widzi”.

Będą to doskonałe zajęcia dla wszystkich, którzy lubią konie. Zajęcia poprowadzi Katarzyna A. Jarnuszkiewicz, a będą trwały 60 minut. Koszt udziału w zajęciach 25 zł.

W sobotę 2 lutego Mama Lama zaprasza na „Dzień z Art&Business”. Głównym punktem tego dnia będą warsztaty "Mały Artysta" organizowane przez Abbey House. Do każdej kawy magazyn o sztuce Art&Business gratis aż do wyczerpania zapasów.

Klub Mama Lama nie zapomniał także o rodzicach! Wszystkich dorosłych zaprasza w najbliższy poniedziałek 4 lutego do Klubu Dyskusyjnego Mama Lama na poniedziałkowe tematyczne spotkania z psycholożką. Martą Pociechą, specjalizującą się w pracy z rodzicami i dziećmi, prywatnie mamą 5 letniej Matyldy i prawie 3 letniego Michasia. W każdy poniedziałek zajęcia będą prowadzone dla dwóch grup rodziców w zależności od wieku dziecka:

10.00 - 11.30 rodzice dzieci w wieku 0-3, temat spotkania 4.02: Urodzić i nie zwariować

18.00 - 19.30 rodzice dzieci w wieku 3-7, temat spotkania 4,02: Spełnianie zachcianek

Pierwsze spotkanie GRATIS, kolejne 40 zł / 1,5h

Informacje, zapisy: marta.pociecha@laboratorium-procesu.pl

Źródło: Materiały prasowe Manufaktura Cukierków i materiały prasowe Mama Lama/ (dr)

