Program obejmuje codzienne dwa 1,5 godzinne treningi na korcie tenisowym / Fot. Materiały prasowe ATW Communications

Ferie zimowe na warszawskich kortach tenisowych

Od 28 stycznia do 8 lutego 2013r. pojawia się znakomita szansa na odkrycie talentów sportowych naszych pociech. Nawet najmłodsi będą mogli rozpocząć i rozwijać przygodę tenisową na warszawskich kortach Okęcie Tennis Club. Na stacjonarnych obozach tenisowych zarówno dzieci jak i młodzież będą mogli spróbować swoich sił na korcie pod czujnym okiem trenerów.

Tenis jest doskonałą formą aktywnego spędzenia czasu oraz zadbaniem o prawidłowy rozwój dziecka. W Australii, która słynie z zamiłowania do tego sportu i gdzie odbywa się jeden z turniejów Wielkiego Szlema – Australian Open – pasja do tenisa jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Podobną pasję chcielibyśmy zaszczepić naszym podopiecznym. Uważamy, że zapał polskich dzieci do treningu jest równie duży, a młode talenty coraz częściej możemy spotkać również w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że bogaty i różnorodny pakiet zajęć sportowych podczas naszych obozów stacjonarnych może pomóc odkryć właśnie taki tenisowy talent u dziecka. – powiedział Michał Zagórski, Okęcie Tennis Club

Stacjonarne obozy tenisowe to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy podczas ferii nie mogą wyjechać z Warszawy i szukają ciekawej propozycji dla swoich dzieci na aktywne spędzenie tego czasu.Trenerzy OTC szczególnie ciepło zapraszają wszystkich pragnących stawiać pierwsze kroki w tenisie. Specjalny program szkoleniowym o nazwie Tenis10, gwarantuje szybkie postępy tenisowe i zabawę na korcie już od pierwszych godzin. Organizatorzy zapewniają także sprzęt tenisowy dla dzieci na czas zajęć.

Stacjonarne obozy tenisowe w Okęcie Tennis Club odbędą się w dwóch turnusach:

28.01 – 01.02.2013r. oraz 04.02 – 08.02.2013r.

Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku 5 – 16 lat.

Program zajęć obejmuje codzienne dwa 1,5 godzinne treningi na korcie tenisowym (grupy z podziałem na stopnie zaawansowania) jak i również zajęcia na basenie, łyżwy, wyjścia do kina, kręgle oraz gry i zabawy na hali sportowej w OSiR Warszawa Włochy. Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 9.00 do 17.00, podczas których dzieci będą miały zapewnione śniadania oraz obiady.

Na zakończenie turnusu zostały zaplanowane zawody sportowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Zapisy na turnusy będą przyjmowane do dnia 25 stycznia 2013 r. w recepcji Okęcie Tennis Club, ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa oraz telefonicznie: (22) 868 68 58.

Szczegółowe informacje: www.otclub.pl

Źródło: Materiały prasowe ATW Communications/(dr)

