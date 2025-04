Reklama

Marka FIT SKINCARE FOR MEN pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie zdobyła już szerokie uznanie swoich użytkowników. Wszystkie produkty z tej linii zostały naukowo opracowane i gruntownie przetestowane.

W skład linii wchodzi 11 produktów, które zostały stworzone, aby odżywiać męską skórę, przeciwdziałać procesowi jej starzenia oraz pomóc w nadaniu odpowiedniej rzeźby sylwetce.

Są to m.in. krem przeciwzmarszczkowy do twarzy i pod oczy, balsam do ust, odżywka i szampon do włosów oraz żele do pielęgnacji i modelowania ciała. Ceny kosmetyków wahają się od 60 do 200 zł.