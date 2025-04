Naturalna alternatywa estrogenów

Istnieje bardzo wiele sposobów na radzenie sobie z menopauzą. Najskuteczniejszym i najprostszym jest hormonalna terapia zastępcza. Jednak większość kobiet nie może jej stosować, tak wiele istnieje przeciwwskazań. Należą do nich nadwaga lub otyłość, nałogowe palenie papierosów, żylaki i inne zaburzenia krążenia.

Rozwiązaniem mogą okazać się preparaty zawierające fitoestrogeny, czyli związki chemiczne naturalnie występujące w roślinach, mające podobne działanie do estrogenów wytwarzanych przez jajniki. Możemy je odnaleźć w soi, czerwonym winie, czosnku, ale również w jabłkach i marchwi. Preparaty produkuje się jednak z fitoestrogenów sojowych.

Działanie fitoestrogenów

Można powiedzieć, że fitoestrogeny podszywają się pod estrogeny, których obniżona ilość nie jest w stanie zapewnić kobietom stan zdrowia i nastrój sprzed menopauzy. Organizm nie rozpoznaje, że hormony zastępcze są „fałszywe” i dzięki temu procesy zależne od estrogenów zostają uregulowane.

Efektem stosowania preparatów z fitoestrogenami jest złagodzenie nieprzyjemnych objawów menopauzy, czyli uderzeń gorąca, wzmożonej potliwości czy kłopotów ze snem. Kobiety mają dzięki temu lepsze samopoczucie.

Ponadto, badania wykazują, że stosowanie fitoestrogenów prawdopodobnie zmniejsza się u nich ryzyko zachorowania na nowotwory piersi, endometrium, osteoporozę i miażdżycę.

Bezpieczne stosowanie

Preparaty z fitoestrogenami można kupić w wielu aptekach bez recepty. Są bezpieczne, dlatego brak znaczących przeciwwskazań umożliwia ich swobodne stosowanie. Warto jednak wybrać się do lekarza i skonsultować z nim decyzję o zażywaniu tych leków. Jako specjalista pomoże on dobrać konkretny preparat indywidualnie do potrzeb pacjentki, a dodatkowo przeprowadzi też niezbędne badania.

Pamiętajmy również, że fitoestrogeny występują naturalnie w produktach spożywczych, takich jak soja (najlepiej w nieprzetworzonej postaci), czy surowe warzywa. Warto również zastąpić alkohole wysokoprocentowe lampką czerwonego wina od czasu do czasu.