Zimą skóra wysusza się dwa razy szybciej, w związku z czym niezwykle istotne jest stosowanie kosmetyków zawierających substancje wiążące wodę, np. mocznik czy glicerynę. Podrażnieniom skóry zapobiegają natomiast preparaty, w których składzie znajduje się pantenol, a także olej ze słodkich migdałów, które łagodzą oraz koją naszą skórę.

Oprócz intensywnego nawilżania, warto również zapobiegać procesowi starzenia się. W tym procesie główną rolę odgrywa witamina E, dzięki której skóra na dłużej pozostanie gładka i elastyczna.

Osoby z cerą naczynkową, wrażliwą i skłonną do podrażnień, zimą cierpią podwójnie. Ten wymagający szczególnej troski typ skóry potrzebuje zabezpieczenia przed utratą wilgoci oraz wzmocnienia kruchych ścianek naczyń włosowatych. Najlepszym rozwiązaniem będzie krem tłusty do cery z problemami naczyniowymi. Dzięki kompleksowi aktywnych wyciągów z kasztanowca, arniki górskiej i miłorzębu japońskiego naczynia krwionośne są wzmocnione, a skóra nawilżona oraz wygładzona.

Zimą nie można również zapomnieć o ustach, których powłoka jest cienka, delikatna, pozbawiona gruczołów łojowych i podatna na uszkodzenia. Nawilżenie i zabezpieczenie przed promieniowaniem UVB zapewnią wargom odpowiednie pomadki ochronne z filtrem.

Dla bardzo przesuszonej skóry ratunkiem będą dermokosmetyki, preparaty przynoszące ulgę i ukojenie. Warto z nich skorzystać, aby nawilżyć popękany naskórek, zmniejszyć zaczerwienienie oraz uczucie napięcia i szorstkości. W okresie zimowym wskazane jest zaopatrzenie się w balsam odbudowujący warstwę lipidową, długotrwale oraz skutecznie nawilżający i natłuszczający zarówno zdrową, jak i suchą, skłonną do zmian atopowych skórę.

Specjalistyczne dermokosmetyki zawierające kompleks lipidów, np. lipidowy balsam Emoleum, zapewniają ochronę przesuszonej i odwodnionej skórze, zmniejszając parowanie wody z jej głębszych warstw. Preparaty tej serii zawierają także prebiotyk wzmacniający barierę ochronną skóry, stymulując jej mechanizmy obronne. Mocznik zmiękcza i nawilża naskórek oraz łagodzi świąd.

Włosy suche i matowe oraz elektryzujące się potrzebują intensywnego nawilżenia. Przy przesuszonych lub zniszczonych włosach warto sięgnąć po szampon regeneracyjny, który uzupełni brakujące składniki i wzmocni strukturę włosa, np. szampon ELESTABion R. Zawarte w nim składniki: wyciąg z żeń-szenia, prebiotyk oraz Elastab® HP 100 wzmacniają cebulki, a także normalizują proces keratynizacji naskórka.

Wybierając szampon warto pamiętać, aby nie podrażniał on skóry głowy, zmywał dokładnie zanieczyszczenia oraz łatwo się spłukiwał. Przyjazne skórze są zwłaszcza preparaty nie zawierające barwników i parabenów, przebadane dermatologicznie.

Źródło: materiały prasowe Floslek/mm