Delikatne policzki, noski, bródki i czółka potrzebują codziennej pomocy. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa, warstwa rogowa jest cienka, naskórek bardziej przepuszczalny niż u dorosłych, a tkanka podskórna jest słabo rozwinięta. Termoregulacja nie działa jeszcze skutecznie, naczynia krwionośne są poszerzone i znajdują się blisko powierzchni. Nasza skóra cierpi zimą, ale skóra dziecka narażona jest jeszcze bardziej. Dlatego trzeba jej pomóc odpowiednimi preparatami.

Skórę dziecka trzeba chronić także przed agresywnym promieniowaniem słonecznym. Chociaż nawet skóra niemowlęcia wytwarza już melaninę, to jednak naturalna ochrona wystarcza mniej więcej na... pięć minut. Kosmetyki dla dzieci muszą więc zawierać także filtr słoneczny. Tym bardziej, że rumień powstający pod wpływem promieniowania UVB oznacza rozszerzanie naczyń krwionośnych i pogorszenie funkcji termoregulacyjnych. Odbijające się od śniegu promienie słoneczne szybko wywołują zaczerwienienie buzi dziecka – czasem nawet dochodzi do słonecznych poparzeń. Żeby krem stanowił skuteczną ochronę, trzeba go nałożyć około 30 minut przed wyjściem na dwór.

FLOSIK – Krem ochronny dla dzieci i niemowląt na każdą pogodę

Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (zimno, wilgoć, wiatr, słońce). Dobrze się wchłania się pozostawiając delikatną warstwę ochronną, nawilża i uelastycznia skórę. Nie wykazuje działania drażniącego i alergizującego. Przeznaczony dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. W skład kremu wchodzą między innymi: witamina E i filtr UVB, olej ze słodkich migdałów, prowitamina B5, woski ochronne.

Pojemność: 50 ml

SOPELEK – Krem ochronny dla dzieci i niemowląt na zimę

Krem chroni przed zimnem, mrozem, wiatrem, wilgocią i szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dobrze się wchłania, pozostawia niewidoczny film ochronny. Nawilża i uelastycznia skórę. Jego właściwości ochronne zostały potwierdzone w testach w ostrym klimacie górskim. Nie wykazuje działania drażniącego i alergizującego. W skład kremu wchodzą między innymi: woski ochronne, olej migdałowy, prowitamina B5, witamina E i filtr UVB.

Pojemność: 50 ml

