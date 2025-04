Dlaczego zdrowe zęby są tak istotne?

Lek. stom. Tomasz Sosnowski: Zdrowe zęby są ważne dla zdrowia całego organizmu. Chore bądź zaniedbane, mogą nieść ze sobą ryzyko pojawienia się miejscowych stanów zapalnych czy nawet wystąpienia chorób ogólnoustrojowych. Dlatego o zęby powinni dbać wszyscy, a w szczególności kobiety w ciąży oraz dzieci. Poza oczywistymi względami zdrowotnymi, istotną rolę odgrywają także walory estetyczne, związane z atrakcyjnym wyglądem i dobrym samopoczuciem.

Czym jest więc fluoryzacja zębów i w jakim celu się ją stosuje?

Nasze zęby pokrywa zewnętrzna warstwa szkliwa, która chroni je przed negatywnym działaniem czynników z zewnątrz (szczególnie kwasów). Gdy szkliwo jest uszkodzone lub dochodzi do jego demineralizacji, zęby stają się coraz słabsze, pojawia się próchnica, która może prowadzić do poważniejszych powikłań. Fluoryzacja zębów to zabieg profilaktyczny, decydujący o remineralizacji szkliwa poprzez naniesienie lakieru z fluorem na powierzchnię zęba. Dzięki temu, zostaje ono wzmocnione, proces próchnicowy na wstępnym etapie „plamy próchnicowej” może zostać nawet odwrócony, a przez to zęby stają się bardziej odporne na próchnicę.

Kiedy należy przeprowadzać zabieg fluoryzacji ?

Fluoryzację zębów (inaczej lakierowanie) zaleca się tak naprawdę wszystkim pacjentom, bez względu na wiek, aby poprawić stan zdrowia zębów i jamy ustnej. Powszechne myślenie, że dotyczy ona jedynie dzieci w wieku szkolnym, jest błędne. Przecież ryzyko pojawienia się próchnicy nie zależy od wieku, a o swoje zęby zawsze warto dbać i je wzmacniać. Profilaktycznie zabieg fluoryzacji powinno się wykonywać raz na pół roku, od momentu pojawienia się pierwszych zębów u małych dzieci; nie ma z kolei żadnej górnej granicy wiekowej. Warto poddawać się także zabiegom fluoryzacji, np. po wybielaniu zębów, kiedy zęby stają się szczególnie wrażliwe, jak również po piaskowaniu czy skalingu (usuwanie kamienia).

Jak wygląda sam zabieg fluoryzacji?

Zabieg fluoryzacji trwa zazwyczaj kilka minut i polega na tym, że po oczyszczeniu wszystkich zębów lekarz aplikuje za pomocą specjalnego pędzelka warstwę lakieru. Stomatolog zawsze stara się pokryć dokładnie wszystkie powierzchnie zębów i tak nałożony preparat jest następnie osuszany, by dokładnie przywarł do zębów. Pacjent musi zazwyczaj wstrzymać się z jedzeniem, piciem i myciem zębów przez kilka godzin po zabiegu, by lakier wystarczająco stwardniał, i aby fluor mógł skutecznie związać się ze szkliwem.

Czy każdy zabieg fluoryzacji wygląda zawsze dokładnie tak samo?

Jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia zabiegu – w większości wypadków wygląda on identycznie. Inną kwestią jest to, jakie rezultaty lekarz chce osiągnąć u danego pacjenta, który jest w określonym wieku i charakteryzuje się określoną podatnością na próchnicę. Jednym z najważniejszych czynników jest kwestia doboru odpowiedniego lakieru z fluorem. Niektóre preparaty starszej generacji mogą np. powodować żółtawe przebarwienia na powierzchni zębów, których każdy pacjent wolałby uniknąć. Ponadto, każdy lakier charakteryzuje się inną lepkością, a więc lepiej bądź gorzej wpływa w przestrzenie międzyzębowe i inne trudno dostępne miejsca. Kłopotliwą cechą niektórych lakierów, (zwłaszcza przy stosowaniu u dzieci), jest ich dość nieprzyjemny smak i zapach. Na szczęście na polskim rynku pojawiły się nowoczesne preparaty, które nie powodują takiego dyskomfortu.

Jakie na przykład?

A czy można fluoryzować zęby także samodzielnie w domu?

Oczywiście, że tak, jednak należy stosować preparaty w wersji przeznaczonej do stosowania w domu z odpowiednio niższą koncentracją fluoru.

Co jeszcze możemy doradzić naszym czytelnikom?

Aby regularnie dbali o zęby, higienę jamy ustnej i uczęszczali na wizyty kontrolne do swoich stomatologów. Powinni pamiętać, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć, a zabiegi profilaktyczne mają naprawdę ogromne znaczenie dla zdrowia nie tylko zębów, ale również całej jamy ustnej. Poza tym pacjenci powinni być świadomi za pomocą jakich preparatów są leczeni i pytać o te najlepsze swoich lekarzy dentystów. Warto wybierać produkty profesjonalne, przebadane i sprawdzone klinicznie. Dzięki takim preparatom wizyty u stomatologa stają się zdecydowanie bardziej przyjemne.

