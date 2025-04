10 z 15

Fotograf w podróży - miejsca (galeria)

Z pozoru nieciekawe miejsca mogą okazać się kopalnią tematów. Tak było w Senegalu. Chociaż wiedziałem, że zapasy – laamb – to narodowy sport, nigdzie nie mogłem trafić na sale czy ćwiczących zapaśników. Dopiero daleko na południu, na wybrzeżu – w miejscu, w którym sam nie wiem, po co się znalazłem – udało mi się ich spotkać. To zdjęcie to owoc niemal dwugodzinnego przyglądania się treningowi/ Senegal, okolice Joal Fadiout, luty 2008/ fot. Piotr Trybulski