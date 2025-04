Tabletki Diane 35 wycofane ze sprzedaży

Wiadomości o śmierci czterech pacjentek i wycofaniu leku Diane 35 ze sprzedaży spowodowały bardzo duże zamieszanie we Francji. Kobiety, które do tej pory przyjmowały lek, nie wiedzą co mają dalej robić. Szef Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Leków profesor Dominique Maraninchi na konferencji prasowej oświadczył, że Diane 35 zostaną wycofane z francuskiego rynku dopiero za trzy miesiące. Według profesora dzięki takiemu rozwiązaniu pacjentki będą miały wystarczająco dużo czasu na zmianę środka hormonalnego, a przez ten krótki czas mogą "bezpiecznie" zażywać kontrowersyjny lek.

Zdaniem francuskich mediów oświadczenie szefa Narodowej Agencji Bezpieczeństwa jest niedopuszczalne. Dziennikarze przypuszczają, że rząd nie chce wywołać w kraju paniki z powodu czterech zgonów kobiet na przestrzeni 25 lat. Dodatkowo chce uniknąć oskarżeń, że nie reagował wcześniej pomimo niepokojących informacji o niebezpiecznych dla zdrowia konsekwencjach po zażyciu Diane 35.

Prezes Urzędu Rejestracji Leków Grzegorz Cessak na temat Diane 35

Zdaniem Prezesa Urzędu Rejestracji Leków Grzegorza Cessaka, każdy lekarz, który przepisuje swojej pacjentce Diane 35 powinien dokładnie poinformować o możliwych powikłaniach i skutkach ubocznych, które mogą się pojawić po kuracji lekiem. Zdaniem Grzegorza Cessaka nie ma także żadnych powodów aby kobiety, które stosowały do tej pory Diane 35 musiałyby przerwać kurację. Prezes Urzędu Rejestracji Leków podkreśla jednak, by polscy ginekolodzy przepisywali lek Diane 35 tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Należy pamiętać, że głównym celem przyjmowania Diane 35 nie jest antykoncepcja, a choroby na tle hormonalnym.

Tabletki Diane 35 dostępne są w 135 krajach. Kobiety (od 18-28 lat), które zażywały Diane 35 zmarły z powodu zakrzepów krwi w obrębie płuc lub mózgu.

