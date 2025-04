Frida Kahlo urodziła się w 1907 r., lecz do końca swojego życia jako datę swoich urodzin podawała datę 7 lipca 1910 r. – dzień wybuchu rewolucji meksykańskiej. I właśnie w tym dniu ją poznajemy. Towarzyszymy jej w pierwszym dniu w szkole, podczas choroby, w tragicznym w skutkach wypadku samochodowym. Poznajemy jej pierwszą miłość, rewolucyjne i buntownicze myśli, rosnące zainteresowanie komunizmem, skomplikowane relacje z mężczyznami jej życia, zwłaszcza Diegiem Rivierą. Na tle tych wydarzeń Frida dojrzewa nie tylko jako kobieta, ale również jako artystka. Jej życie przeplatało się ze sztuką – jej obrazy nawiązujące do kultury meksykańskiej i indiańskiej wyrażały cierpienie i ból fizyczny.

Książka Vanny Cerceny wciąga od pierwszego zdania – choć w książce opisane są tylko najważniejsze fakty z życia Fridy, to nie brak w niej zaskakujących wydarzeń i chwil napięcia. Język, jakim posługuje się autorka działa na wyobraźnię; na zmysły działają również przepiękne ilustracje przygotowane przez Marinę Sagony.

Choć książka skierowana jest do młodego czytelnika, to jednak może być relaksującą i pouczającą lekturą dla starszego odbiorcy. To ciekawa alternatywa dla notek encyklopedycznych czy suchych opisów w podręcznikach. Z przyjemnością będę wracać do tej książki.

Reklama