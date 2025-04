Frosch Żel do prania tkanin kolorowych jest ekologiczny, tj. zawiera tylko związki powierzchniowo czynne, charakteryzujące się wysoką i szybką biodegradacją. Konsystencja produktu pozwala prać ubrania nawet w niskich temperaturach, a uporczywe plamy ustępują już w 30 st. C. Zgodnie z wyjątkową formułą „zielonej siły” środek zawiera naturalne składniki aktywne, a jego receptura, bazująca na ekstrakcie z jabłek, gwarantuje świeży i delikatny zapach.

– Kwas jabłkowy znalazł szczególne zastosowanie w produktach do mycia i płukania, usuwając resztki składników myjących i pieniących, nadając im gładkość i połysk. W produkcie do prania, który jest ekologiczny i nie ma właściwości alergizujących, dokładne wypłukanie środka piorącego spomiędzy włókien materiału oraz zmiękczenie tkaniny sprawi, że będzie bezpieczniejszy i delikatniejszy, nawet dla alergików – mówi dr Anita Tarajkowska-Olejnik, dermatolog z Lecznicy Dermatologii Estetycznej i Anti-Aging MELITUS.

Opakowanie żelu jest w 65% wytwarzane z tworzyw pochodzących z recyclingu (tzw. PET), a po zużyciu każde opakowanie można na nowo przetworzyć.

Na rynku dostępne są także: Frosch Żel do prania cytrynowy – idealny do białych tkanin, Frosch Żel do prania z aloesem, Frosch Proszek do prania tkanin białych, Frosch Proszek do prania tkanin kolorowych oraz Frosch Koncentraty do płukania – świeży, kwiatowy i aloesowy. Dystrybutorem produktów marki Frosch jest firma Werner & Mertz Delta Polska Sp. z o.o. – filia producenta marki Frosch w Polsce.

Źródło: informacja prasowa Primum PR/ mk

Reklama