Raka można pokonać. Celem pierwszej akcji „na Zwrotnik Raka” jest symboliczne przejechanie na rowerach raka – Zwrotnika Raka. Ekipa raknrollingowców wyruszy z Warszawy już 12 października b.r i przez 3 miesiące pokona 5000 kilometrową trasę przez Polskę, Czechy, Austrię, Włochy, Francję, Hiszpanię, Maroko i Saharę Zachodnią. W ten sposób fundacja Rak’n’Roll chce po raz kolejny pokazać, że to co wydaje się niemożliwe, jest do zrobienia, że raka można pokonać, tak jak pokonać można drogę na Zwrotnik Raka.

Kierunek: Zwrotnik Raka. Wyprawę organizują doświadczone rowerzystki Agnieszka Gudowska, Eliza Czyżewska, a do ekipy dołączył także Piotr Pogon, który jest ambasadorem projektu. Trasa podzielona jest na 8 etapów, każdy trwa 8 dni i mierzy około 500 km. Każdego dnia uczestnicy będą mieli do pokonania ok 60 km w zróżnicowanym terenie. W każdym z etapów udział weźmie około 4-6 uczestników. Etap pierwszy z Warszawy do Mediolanu i ostatni z Agadiru na Zwrotnik Raka są najdłuższe i liczą ok 1300 km – do pokonania w maksymalnie 14 dni. W każdym z etapów planujemy udział podopiecznego Fundacji, osoby, która wygrała walkę z rakiem.

Sztafeta wyruszy z Warszawy. Uczestnicy wyprawy wyruszą 12 października o godzinie 17:30 z dziedzińca Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, skąd żegnać będą ich Ambasadorzy projektu, rowerzyści, podopieczni Fundacji, którzy wezmą udział w późniejszych etapach podróży, a także wszyscy, którzy identyfikują się z misją projektu. Podczas eventu, do specjalnie przygotowanej książeczki, będzie można wpisać swoje marzenie antyrakowe, które uczestnicy zabiorą ze sobą na Zwrotnik Raka. W tej samej książce uczestnicy poszczególnych etapów będą prowadzić pamiętnik z podróży.

Każdy może pomóc i kupić kilometr. Każdy może przyłączyć się do akcji, kupując kilometr czyli cyklocegiełkę o wartości 30 zł. To symboliczny 1 kilometr na naszej trasie. Cegiełki to rysunki dzieci o tematyce projektu w rak'n'rollingowej oprawie graficznej. Środki zebrane ze sprzedaży cegiełek zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji.

Opłatę za kilometr można wpłacać na konto Fundacja Rak'n'Roll - Wygraj Życie (73 1140 2017 0000 4502 1050 9042), podając równocześnie swoje dane do przesłania cyklocegiełki na adres: raknrolling@raknroll.pl.

Projekt będzie można śledzić na blogu: http://raknrolling.blogspot.com/ i na Facebooku: https://www.facebook.com/RaknRolling.

Zobacz też serwis Nowotwory

Źródło: materiały prasowe Rak'n'roll/mn

Reklama