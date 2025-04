Nowe odkrycie poszerza wiedzę o właściwościach kardiotrofiny 1 (KT-1), do tej pory znana była z przeciwdziałania niedokrwieniu oraz właściwości cytoprotekcyjnych w ostrym uszkodzeniu wątroby i przeszczepach narządów litych. Wyniki badania opublikowano w sierpniowym wydaniu Cell Metabolism. Naukowcy odkryli, że podawanie kardiotrofiny 1 przyspiesza eliminację kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej i zwiększa tempo ich spalania przez mięśnie. Stosując terapię kardiotrofiną 1 u otyłych myszy z cukrzycą zaobserwowano zwiększenie zużycia energii, zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu oraz zmniejszenie otyłości i cukrzycy. Badacze zauważyli, że oprócz wpływu na metabolizm tłuszczy, kardiotrofina 1 promuje również transport glukozy do komórek i zwiększa insulinowrażliwość. W związku z zaobserwowanym efektem KF-1 na metabolizm tłuszczy, ma rozpocząć się badanie kliniczne z jej zastosowaniem.

Trochę informacji o kardiotrofinie 1, należy ona do grupy cytokin z rodziny interleukiny 6 (IL-6). Badacze z Uniwersytetu Navarry odkryli, że jest ona w stanie stymulować regenerację wątroby, jak również wpływa ochronnie na hepatocyty w sytuacji ostrego uszkodzenia wątroby. Oznacza to, że KT-1 może znaleźć zastosowanie u pacjentów, którzy są przygotowywani do przeszczepu wątroby lub rozległej resekcji wątroby. KT-1 już uzyskała status leku sierocego (lek stosowany w rzadkich chorobach, mało opłacalny dla firm farmaceutycznych) w FDA i EMEA, z docelowym zastosowaniem w przeszczepach wątroby. Ponadto w ostatnich badaniach z zastosowaniem kardiotrofiny 1, w zwierzęcym modelu przeszczepu nerki, wykazano, że KT-1 zmniejsza odpowiedź immunologiczną gospodarza wobec przeszczepu i wydłuża jego zdatność.

EurekAlert! / kp

