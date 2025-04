Angina

Angina jest infekcją, która przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej występuje u dzieci, jednak może też dotknąć dorosłych. Warto znać jej objawy, aby szybko zacząć ją leczyć i tym samym zapobiec groźnym powikłaniom.

Rak gardła

Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu powoduje wszelkiego rodzaju nowotwory. Również spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka, w tym raka gardła. Trzeba być bardzo czujnym, aby odróżnić te objawy od infekcji górnych dróg oddechowych. Wczesna diagnostyka zwiększa bowiem nasze szanse.

Ból gardła a zgaga

Czy ból gardła może być zbliżony w swoich objawach do zgagi? Otóż tak. Gardło jest narządem, który może ulec chorobie refluksowej. Zdarza się, że kwaśna zawartość żołądka cofa się do przełyku, a następnie do gardła. Drażnienie przełyku może wskazywać na zgagę, ale mogą pojawiać się też objawy świadczące o bólu gardła.

Szkarlatyna

Jest to choroba wieku dziecięcego, którą wywołuje ten sam drobnoustrój, co anginę u dorosłych. Szkarlatyna jest jednak chorobą o większej liczbie objawów. Bardzo ważne jest jej wczesne rozpoznanie, aby zapobiec groźnym powikłaniom (czasem może dojść nawet do uszkodzenia serca).

Gdy boli gardło...

Ból gardła jest objawem, który często bagatelizujemy. Zazwyczaj jest on skutkiem zapalenia gardła, które nie jest groźne dla naszego życia. Warto jednak skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli gardło boli nas nieprzerwanie przez dłuższy czas lub towarzyszą mu inne objawy. Ból gardła bowiem może być objawem wielu chorób.

