Usunięcie migdałka gardłowego to jeden z najczęściej przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych na świecie. Trwa tylko pół godziny i u 90 procent małych pacjentów przynosi radykalną poprawę stanu zdrowia.

Jednak rodzice, którzy stoją przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody na taki zabieg, często mają dylemat, czy u ich dziecka jest on na pewno niezbędny. Przy niezbyt dużym przeroście trzeciego migdałka można spróbować zastosować leczenie farmakologiczne, np. preparatem homeopatycznym Lymp-homyosot, który zmniejsza przerost migdałków. Jeśli jednak migdałek już znacznie się powiększył, a dziecko stale choruje, nie warto zbyt długo czekać z przeprowadzeniem operacji.

Kiedy zabieg jest konieczny?

Migdałek wycina się wówczas, gdy dziecko, oprócz częstych infekcji:

- ma całkowicie zablokowany nos i oddycha stale przez usta. To zmniejsza nawet o 20 proc. zawartość tlenu we krwi, dziecko jest więc ciągle niedotlenione. Otwarta buzia sprzyja także powstawaniu zaburzeń zgryzu i rozwoju mowy;

- niespokojnie śpi, chrapie lub ma kilkusekundowe przerwy w oddychaniu (bezdechy senne). W ciągu dnia jest śpiące, ma kłopoty z koncentracją i trudności w nauce. To sprawia, że gorzej rozwija się intelektualnie i fizycznie;

- gorzej słyszy, bo powiększony migdał sprawia, że w uszach gromadzi się płyn;

- stale ma katar, często kaszle w nocy lub rano.

Jak przygotować dziecko?

Przed zabiegiem dziecko musi być całkiem zdrowe. Od ostatniej choroby powinno upłynąć przynajmniej kilka dni, a jeśli maluch dostawał antybiotyk – nawet tydzień. Najdłużej, bo cztery tygodnie, trzeba odczekać po przebytych chorobach zakaźnych (np. ospie czy różyczce). W dniu operacji dziecko musi być na czczo (min. 6 godzin od ostatniego posiłku).



Co się dzieje w czasie operacji?

Trzeci migdał usuwa się zawsze w znieczuleniu ogólnym. W państwowych szpitalach operacje przeprowadza się metodą tradycyjną. W niektórych prywatnych klinikach stosuje się już metodę endoskopową. Dzięki wprowadzeniu rurki z kamerą lekarz może dokładnie widzieć operowane miejsce, zabieg więc jest bardziej precyzyjny, a krwawienie mniejsze. Jeśli przerośnięte są również migdałki podniebienne, w czasie tej samej operacji można je zmniejszyć (u dzieci nie powinno się wycinać ich całkowicie, a jedynie zmienione chorobowo fragmenty). Najczęściej tego samego dnia mały pacjent wraca do domu. Okres rekonwalescencji jest bardzo krótki. W dniu operacji zaleca się tylko unikanie wysiłku fizycznego. Dziecko powinno dużo pić (byle nie gorące napoje), może normalnie jeść (polecane są lody!). Czasem lekarz przepisuje antybiotyk na ok. 7 dni. Jeśli dziecko skarży się na ból podczas połykania, można podać mu lek z paracetamolem.