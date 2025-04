Poznaj swoich wrogów

Najczęściej są nimi wirusy. Należy tu wymienić: rotawirusy, norowirusy, adenowirusy oraz wiele innych. Ponad to wiele bakterii, a wśród nich rodzaje: Campylobacter, Escherichia, Salmonella, Yersinia, Clostridium, Shigella. Rzadką przyczyną są zakażenia pasożytnicze (Giardia, Entoameba, Microsporum). Zarażamy się bądź od osoby chorej, ewentualnie bezobjawowego nosiciela, co jest w tym wypadku rzadkie, lub drogą pokarmową – przez pokarmy, wodę, słowem: brak higieny. Poza tym jest to często efekt braku należytej staranności przy przechowywaniu bądź przygotowywaniu żywności. Należy tu wymienić mięsa, owoce morza, wyroby cukiernicze, surowe jaja, majonez, itp.

Doktorze, pomocy!

Ta myśl pojawia się u pacjentów zwykle od kilkudziesięciu godzin do kilku dni po zakażeniu. Biegunka może mieć bardzo różny charakter. Ta, powodowana przez wirusy często jest poprzedzona przez nudności i wymioty, by po kilkunastu godzinach ujawnić się jako bardzo duża liczba wodnistych stolców (groźba odwodnienia!). Symptomatologia biegunek bakteryjnych jest bardziej złożona, to znaczy, że może przebiegać jak infekcja wirusowa, ale częściej wymiotów brak. Dokuczają natomiast bóle brzucha, gorączka, a stolce mogą zawierać domieszkę krwi, śluzu, ropy. Biegunka ma charakter zapalny (w stolcu obecna laktoferyna oraz znaczna liczba leukocytów, tj. co najmniej 5 w polu widzenia mikroskopu). Podobnie, choć przeważnie z bardzo nasilonymi bólami brzucha przebiega zatrucie pokarmowe. Jest ono efektem spożycia żywności skażonej przez bakterie lub ich toksyny. Może błyskawicznie pogorszyć stan ogólny chorego, nieraz wymaga hospitalizacji. Zazwyczaj pojawia się u grupy osób, które spożyły wspólny posiłek, bądź korzystały z tych samych produktów żywnościowych. Na szczęście zazwyczaj trwa krótko i nie wiąże się z powikłaniami.

Diagnostyka

W tym wypadku lekarz często ogranicza się do wywiadu. Brak bardziej prawdopodobnej przyczyny pozwala przyjąć, że mamy do czynienia z ostrą biegunką infekcyjną. Dalsze postępowanie jest zależne od obrazu choroby. Badanie mikrobiologiczne nie powinno być wykonywane rutynowo, a jedynie w przypadkach przewlekających się bądź przebiegających z pogorszeniem stanu ogólnego.

Leczenie ostrej biegunki infekcyjnej wymaga osobnego omówienia. Przeczytasz o nim w kolejnym artykule.

