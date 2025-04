Ból głowy to zwykle objaw zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Ich przyczyną może być np. przeziębienie czy zapalenie zatok. Czasem jednak dolegliwość ta związana jest z zupełnie innymi, niezwiązanymi z żadną chorobą czynnikami. Sprawdź, co może ją wywoływać.

Reklama

1. Potrawy z glutaminianem sodu. Jest on dodawany m.in. do niektórych zup w proszku (na etykiecie oznaczony symbolem E621), aby wzmocnić ich smak. U osób wrażliwych glutaminian powoduje jednak tzw. syndrom chińskiej restauracji, czyli bóle głowy (rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, co wywołuje ucisk na nerwy), niepokój, nasilenie alergii. Aby uniknąć dolegliwości, ogranicz jedzenie potraw z tą substancją.

2. Zmiany hormonalne w ciąży. Powodują one, że kobieta oczekująca dziecka jest bardziej wrażliwa na wszelkie bodźce i zmiany. Nawet niewielki impuls (np. zmęczenie, głód, emocje) może spowodować silny ból głowy. W ciąży lepiej nie zażywać leków bez porozumienia z lekarzem, dlatego postaraj się złagodzić ból domowymi sposobami, np. masuj głowę kolistymi ruchami. Zacznij od czoła,

a na skroniach i karku zakończ.

3. Lody. Czasem po ich zjedzeniu (albo innej bardzo zimnej potrawy) pojawia się ból w okolicy czołowej lub obejmujący całą głowę. Wiąże się to z podrażnieniem nerwu trójdzielnego w podniebieniu. Jedyna rada na uniknięcie bólu to jedzenie lodów bardzo powoli.

4. Zbyt długi sen. Przyjmuje się, że dorosłej osobie zazwyczaj wystarczy 6–8 godzin, by się wyspać i zregenerować organizm. Ważne, by przespać 4–5 pełnych cykli snu, które składają się z 5 faz. Zbyt długie spanie (czyli za dużo pełnych cykli) powoduje przemęczenie i ból głowy. Aby temu zapobiec, nawet w weekendy i w czasie urlopu staraj się nie wylegiwać w łóżku dłużej niż na co dzień.

Reklama

5. Odwodnienie. Jeśli dostarczasz organizmowi mniej niż osiem szklanek płynów dziennie (wliczając zupy), odwadniasz się. Tracisz wówczas witaminy, ciśnienie krwi nagle się obniża, co powoduje ból głowy. Wypij wtedy małymi łykami szklankę wody lub soku. Najlepiej noś zawsze przy sobie małą butelkę mineralnej.