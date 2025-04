Częstość zachorowań a postęp w medycynie

Z całą pewnością wzrost częstości zachorowań na grzybice i wyodrębnienie się szczepów lekoopornych to efekt postępu w medycynie. Wydłuża się bowiem długość życia pacjentów chorujących na nowotwory czy ciężkie zakażenia, wprowadzane są nowe leki (w tym antybiotyki), częściej przeszczepiane zostają narządy, mamy coraz więcej inwazyjnych metod diagnostycznych i leczniczych. Wszystkie wymienione czynniki warunkują wzrost częstości zakażeń.

Grupy ryzyka

Do większości zakażeń dochodzi u ludzi z osłabioną odpornością. Sprzyja temu niedobór neutrofilów (komórek układu odpornościowego) we krwi (niedobór limfocytów. Kolejnymi czynnikami predysponującymi są uszkodzenia skóry i błon śluzowych, które mogą stanowić wrota zakażenia. Także pacjenci z niewydolnością nerek, wątroby, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, są w grupach zwiększonego ryzyka. Dwie najbardziej narażone grupy wiekowe to noworodki (i wcześniaki!) oraz osoby starsze.

Główni sprawcy

To przede wszystkim grzyby z rodzaju Candida i Aspergillus. Rzadziej za zachorowania odpowiadają rodzaje: Fusarium, Trichosporon, Scedosporium, Mucor, Rhizopus, Cryptococcus. Oznaki choroby są zależne od zajętego narządu, np. zajęcie płuc skutkuje kaszlem, krwiopluciem, dusznością, bólem w klatce piersiowej. Najczęstszym objawem jest gorączka. Gdy mimo podania antybiotyków, infekcja nie mija, a wyniki posiewów są niejednoznaczne, należy pomyśleć o grzybicy.

Candida – śmiertelność 40%

Gatunki Candida mogą zakażać zarówno osoby z upośledzoną, jak i prawidłową odpornością (ale np. po długotrwałej hospitalizacji czy zabiegach chirurgicznych). Najczęściej patogen wnika przez błonę śluzową przewodu pokarmowego lub dróg oddechowych (zazwyczaj jest to zakażenie endogenne – naszą własną florą, w skład której wchodzi rodzaj Candida). Jego potencjał chorobotwórczy jest szeroki, może powodować m.in. zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, wsierdzia, nerek, wątroby oraz sepsę. Śmiertelność tych zakażeń sięga nawet 40%.

Aspergillus – śmiertelność 50%

Drugi co do częstości patogen (czynnik chorobotwórczy) grzybic układowych – rodzaj Aspergillus – jest nabywany przede wszystkim drogą wziewną. Stąd też najczęściej mamy do czynienia z aspergillozą płucną, zapaleniem zatok obocznych nosa, ale zdarzają się też przypadki mózgowe choroby. U pacjentów, którzy chorowali na gruźlicę czy też pylicę i doszło u nich do wytworzenia ubytków w tkance płucnej, może powstać grzybniak kropidlakowy – twór lity imitujący guz. Układowe zakażenie grzybem z rodzaju Aspergillus rokuje skrajnie niepomyślnie i prowadzi do śmierci w ponad 50% przypadków.