Często mam czkawkę. Wczoraj męczyła mnie przez 3 godziny! Byłam wykończona. Skąd się bierze ten problem i czy może być objawem jakiejś choroby?

Porada lekarza:

Podczas czkawki dochodzi do rytmicznych, mimowolnych skurczy przepony i mięśni oddechowych. Powodują one wydech

z zamknięciem głośni, co wywołuje charakterystyczny odgłos. Najczęstszą przyczyną tej dolegliwości jest rozciąganie ścianek żołądka po łapczywym jedzeniu, stres i napięcie nerwowe. Miewa ją każdy i zwykle ustępuje po kilku minutach. Są jednak osoby ze skłonnością do czkawki: mają ją częściej lub utrzymuje się u nich dłużej niż przeciętnie. W przypadku nawrotów takiej długo utrzymującej się czkawki proszę iść do lekarza. Warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne w kierunku cukrzycy, choroby tarczycy, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej oraz zasięgnąć opinii neurologa.

Warto wiedzieć! Czkawka trwająca powyżej 48 godzin to tzw. czkawka przewlekła. Może być symptomem chorób ośrodkowego układu mózgowego, schorzeń metabolicznych, zatrucia alkoholem lub innymi toksynami. Zdarza się przy chorobach szyi i klatki piersiowej wywołujących ucisk nerwu krtaniowego lub w chorobach powodujących rozciągnięcie lub podrażnienie przepony.