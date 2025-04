Medycyna naturalna poleca na nadpotliwość napary z szałwii. Łyżeczkę ziół zalej wrzącą wodą i parz 10 min. Przecedź, pij 3 razy dziennie. Możesz też dodać napar do wieczornej kąpieli. Czasem jednak to nie pomaga. Co wtedy?

Skąd tyle potu?

Nadmierne pocenie może mieć podłoże psychiczne, wówczas najintensywniej pocą się dłonie, twarz, stopy, pachy i pachwiny. Ten rodzaj nadpotliwości pojawia się pod wpływem silnych emocji lub utrzymuje się stale. Nadmierne pocenie występuje też przy zatruciach (np. alkoholem), cukrzycy, nowotworach złośliwych, może ponadto towarzyszyć nadczynności tarczycy, otyłości czy menopauzie. Na zwiększoną aktywność gruczołów ekrynowych (najwięcej jest ich pod pachami, na stopach i dłoniach) wpływa też niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, zaburzenia hormonalne.

Jest na to rada

Nadpotliwość spowodowana schorzeniami neurologicznymi (np. zaburzeniami termoregulacji) lub ogólnymi (np. nadczynnością tarczycy, gruźlicą) mija, gdy zostanie wyleczona choroba podstawowa. Nadmierne pocenie w okresie menopauzy złagodzi hormonalna terapia zastępcza lub naturalne preparaty z fitohormonami.

Przy nadpotliwości lekarz może zalecić leki hamujące pracę gruczołów potowych lub preparaty z pokrzyku, np. Bellergot, Bellapan. W wyjątkowych sytuacjach może zadecydować o sympatektomii. Polega ona na przecięciu nerwów docierających do gruczołów potowych danej okolicy ciała.