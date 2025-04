Zauważyłam, że moje paznokcie u stóp są kruche, łamią się, gdy je obcinam. Jaka może być tego przyczyna? Czy to brak witamin?

Porada lekarza:

Raczej nie jest to skutek niedoboru witamin. Te objawy mogą świadczyć o grzybicy paznokci. Leczenie jej wymaga czasu i cierpliwości.

W aptekach można kupić bez recepty różne preparaty przeciwgrzybicze, w postaci kremów, żeli lub lakierów do paznokci. Takie leczenie może jednak trwać wiele tygodni. Proponuję skontaktować się z dermatologiem, który może zaproponować najbardziej skuteczną tzw. terapię pulsową. Polega ona na podawaniu doustnie leku przeciwgrzybiczego (preparaty zawierają substancję o nazwie itrakonazol) przez 7 dni (jest to tzw. puls). Potem następuje 3-tygodniowa przerwa i znów podaje się lek przez kolejne 7 dni.

Aby terapia była skuteczna, konieczne są 3 pulsy. Leczenie trwa więc 3 miesiące. Dawkę leku dobiera dermatolog indywidualnie dla każdego pacjenta.