Reklama

Zmiany pogody źle znosi aż 61 procent z nas. A rodzimy klimat nie rozpieszcza. Jesienią przez Polskę przechodzi kilkadziesiąt frontów atmosferycznych, podczas których masy ciepłego powietrza stykają się z chłodnym. Gwałtownie zmienia się wówczas ciśnienie.

Wrażliwi (meteoropaci) reagują już na 2–3 dni przed nadejściem frontu. Objawy potrafią być dokuczliwe nawet u dzieci. Aż 43 proc. ludzi do 24. roku życia cierpi na pogodową nadwrażliwość. W grupie najstarszych – aż 73 proc. Najsilniej reagują ludzie z niewydolnością krążenia, astmą i innymi chorobami przewlekłymi. A oto jakie przykre objawy pojawiają się najczęściej.

Front chłodny

- Osłabienie, senność, rozdrażnienie, wywołane wzrostem ciśnienia krwi.

- Ucisk w klatce piersiowej. Wzrasta lepkość krwi, zwiększa się więc ryzyko zawału, udaru mózgu. Najwięcej zawałów zdarza się 2 dni po ochłodzeniu.

- Bolą stawy, mięśnie, przyczepy mięśni.

- Zwiększa się liczba ataków astmy.

- Napinają się ścianki jelit, pojawiają się kłujące bóle brzucha (kolka).

Front ciepły

- Bóle głowy wywołane spadkiem ciśnienia i zwężeniem naczyń krwionośnych.

- Stany depresyjne lub lękowe.

- Osłabienie koncentracji.

- Bóle żołądka, refluks (wzmaga się wydzielanie kwasu solnego).

Gdy mocno wieje

Wiatr zwiększa dolegliwości reumatyczne, bóle pleców, powoduje bezsenność i rozdrażnienie. Wiatr halny wiejący na Podhalu wywołuje szczególnie silne reakcje. Jest tam o 70 proc. więcej samobójstw niż w innych rejonach Polski.



W duszną pogodę

Wzrasta częstotliwość bólów wieńcowych, pojawia się ucisk w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem.

Co robić?

Można jednak zapobiegać przykrym objawom. Co powinnaś robić, jeśli wciąż obrzydzają ci życie?

- Spaceruj (nawet gdy pada deszcz).

- Bierz rano naprzemienny prysznic (ciepły–zimny).

- Polub saunę. Wzmacnia tolerancję organizmu na zmiany temperatury.

- Pokochaj kasze. Zawarty w nich tryptofan zwiększa produkcję serotoniny, a to wpływa na poprawienie nastroju.

- Doceń ziółka. Melisa i kozłek lekarski koją nerwy i pomagają w zasypianiu.

- Zażyj pigułkę dla meteoropatów (np. Pogodyne).

Skąd tylu nadwrażliwców?

Nie przypadkiem większość z nich mieszka w miastach. Zdaniem ekspertów, meteoropatii najbardziej sprzyja:

- brak ruchu;

- życie w stresie;

- narzekanie na pogodę (to gwarantowany sposób, by wychować meteoropatę);

- ciepły wychów, czyli regularne przegrzewanie małego dziecka.

Reklama

Aleksandra Barcikowska