Nieprzyjemne odczucie niestabilności... Jakie są objawy zawrotów głowy?

Brak poczucia równowagi, chwianie się na własnych nogach, uczucie „wirowania” obrazu przed oczami, kołysania się podłoża... to właśnie są objawy zawrotów głowy. Niekiedy towarzyszy im lęk przed nagłym upadkiem i chęć szybkiej zmiany pozycji na siedzącą lub leżącą. Mogą być jedynie przejściowym wrażeniem, które nie sygnalizuje żadnego uszkodzenia. Przebywanie w gorącym pomieszczeniu, przyjmowanie niektórych leków lub kilka zarwanych nocy – i zawroty głowy gotowe.

Kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeśli zawroty głowy zdarzają się sporadycznie i w sytuacjach, w których mają do tego prawo (po przejażdżce na karuzeli, po długotrwałym przebywaniu w jednym miejscu lub na skutek choroby lokomocyjnej), to nie są powodem do obaw. Jeśli natomiast w ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość lub dołączyły się do nich jeszcze inne objawy ze strony układu nerwowego, czas wybrać się do lekarza, który zleci dodatkowe badania, by wykluczyć chorobę.

Skąd biorą się zawroty głowy?

Jest to objaw, który może mieć wiele różnych przyczyn i sygnalizować o uszkodzeniu różnych części naszego ciała. Najczęściej jest to mózg, ale poza tym mogą to być różne części ucha (ucho odpowiada w naszym ciele nie tylko za zmysł słuchu, ale także równowagi), serce i naczynia krwionośne (nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca) lub układ hormonalny (zawroty głowy to książkowy przykład rozpoczynającej się menopauzy u kobiet). Ponadto świadczą też o hipoglikemii, czyli obniżeniu poziomu cukru we krwi.

Potęga wyobraźni

Nasza wyobraźnia potrafi nam płatać figle w postaci zawrotów głowy podczas próby zilustrowania sytuacji, kiedy znajdujemy się w jakimś miejscu, które wydaje się być odległe. Dzieje się tak na przykład podczas patrzenia na zdjęcie zrobione pod odpowiednim kątem lub podczas patrzenia przez lornetkę. Sytuacja taka ma swoje źródło w naszej wyobraźni przestrzennej i funkcji błędnika (część ucha wewnętrznego), która polega na zachowaniu równowagi w każdej sytuacji. Podobny mechanizm wiąże się z przypadłością znaną jako choroba lokomocyjna.

Zawroty głowy w ciąży

Szczególnie w pierwszych trzech miesiącach ciąży kobiecie mogą zdarzyć się zawroty głowy. Winowajcą jest ciśnienie tętnicze, które ulega znacznemu obniżeniu. Większa ilość krwi gromadzi się bowiem w dolnych partiach ciała, służąc do budowy rozwijającego się płodu. W ten sposób mniejsza jej część trafia do mózgu, który w równym stopniu przecież jej potrzebuje. Jest to jednak zjawisko fizjologiczne i jeśli nie powoduje znaczącego utrudnienia życia ciężarnej, nie powinno być powodem do niepokoju.

