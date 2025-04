Oczy do prawidłowego funkcjonowania potrzebują łez. Słonawe kropelki oczyszczają je, wypłukując drobinki kurzu i bakterii. Odpowiadają również za:

- nawilżanie oka – łzy składają się bowiem nie tylko z wody, ale i utrudniających jej odparowanie tłuszczów;

- regenerację – wraz ze łzami do rogówki (zewnętrznej warstwy gałki) docierają tlen, sole mineralne i składniki odżywcze;

- komfort i ostrość widzenia – stworzony na powierzchni oka łzawy film działa jak soczewka (załamują się na nim promienie świata) i ułatwia poruszanie gałką.



Z jakich powodów może się robić za sucho?

Normalnie w ciągu doby powstaje ok. 2 ml łez. Ale ilość ta może nie wystarczać oczom, jeśli przebywasz ciągle w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach (przesuszone powietrze przyspiesza odparowywanie łez). Inne przyczyny kłopotów to:

- podrażnienie wywołane przez uczulające kosmetyki (np. tusz do rzęs czy krem pod oczy), chemiczne opary (np. w niektórych zakładach pracy, ale też w domu – podczas stosowania niektórych detergentów do sprzątania);

- nieprawidłowe rozprowadzanie łez — wynikające np. ze zbyt rzadkiego mrugania;

- zmiana chemicznego składu łez (zmniejszają się wówczas ich ochronne i nawilżające właściwości) – przyczynić się do tego może dieta uboga w kwasy omega-3 (ich źródłem są np. ryby), produkty z dużą ilością konserwantów i tłuszczów zwierzęcych;

- leki nasilające wysychanie błon śluzowych – tak działają np. niektóre środki hormonalne (w tym antykoncepcyjne) i na nadciśnienie.

Co może świadczyć o zespole suchego oka?

Początkowo reakcją na nadmierne przesuszenie oczu jest wzmożona produkcja łez. Możesz mieć wtedy ataki łzawienia, które występują bez wyraźnego powodu. Gdy problem narasta, masz zaczerwienione oczy i zaczynasz odczuwać:

- pieczenie, kłucie lub swędzenie – zwłaszcza podczas mrugania;

- wrażenie piasku lub ciała obcego pod powiekami.

Uwaga! Nieleczony zespół suchego oka zwiększa ryzyko zapalenia spojówek oraz uszkodzenia rogówki.

W jaki sposób możesz sobie sama pomóc?

Leczenie w domu ma sens przy słabo nasilonych objawach, gdy oczy co jakiś czas silnie łzawią lub są zaczerwienione. Ulgę przyniosą ci:

- okłady z herbaty – połóż na 10 minut na powiekach lekko odciśnięte saszetki świeżo zaparzonej herbaty;

- nawilżanie powietrza – ustaw w mieszkaniu zbiorniki z wodą;

- mruganie – pamiętaj o nim, zwłaszcza gdy pracujesz przy komputerze, długo prowadzisz samochód lub oglądasz telewizję;

- sól fizjologiczna i krople do oczu (zwłaszcza te z kwasem hialuronowym, bez recepty) – zapuszczaj je 2–3 razy dziennie, zgodnie z załączoną do preparatu instrukcją.



Uwaga! Jeśli po 2–3 dniach nie poczujesz poprawy, a także wtedy gdy dolegliwości będą nawracać, idź do okulisty.