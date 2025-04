To nie tylko pomysł na spędzenie wolnego czasu, ale także doskonały sposób, by obniżyć ryzyko choroby zakrzepowej żył głębokich. Naukowcy z Harvardu dowiedli, że gdy wdychamy zanieczyszczone powietrze, do naszych płuc dostają się drobne cząsteczki ze spalonych paliw. Przedostają sie one potem do krwiobiegu i sprawiają, że krew staje się bardziej lepka, to zaś może powodować powstawanie zakrzepów w naczyniach krwionośnych w nogach.

Warto wiedzieć:

- Ryzyko zakrzepicy wzrasta także, gdy masz nadwagę, mało się ruszasz, spędzasz dużo czasu w jednej pozycji (siedząc lub stojąc)albo po długiej podróży samolotem.

- Objawy, które mogą wskazywać na chorobę zakrzepową, to ból (nasila się przy staniu i chodzeniu), obrzęk kończyn (najczęściej w okolicy kostki). Skóra jest napięta, gładka, może być chorobliwie ciepła, sino-czerwona. Biegnące pod nią żyły są nabrzmiałe. Zakrzepicy może towarzyszyć bicie serca i gorączka. Co zrobić? Iść do lekarza!