Węzły chłonne to część układu limfatycznego. Są niczym stacje badawczo-naprawcze rozsiane po całym organizmie. Pełnią wyjątkowo ważną rolę, bo odfiltrowują chorobotwórcze mikroby i wytwarzają konieczne do ich zwalczania przeciwciała. W sumie takich punktów kontrolnych jest kilkaset. Największe z nich znajdują się tuż pod skórą pod żuchwą (z prawej i lewej strony), pod uszami, w dołach pachowych i pachwinach. I jedynie powiększenie tych węzłów możesz samodzielnie wyczuć palcami, a nawet dostrzec gołym okiem (lekkie wybrzuszenia).

Zwykła infekcja czy coś poważniejszego

Do powiększenia węzłów chłonnych na szyi może dojść w wyniku choroby zakaźnej (np. świnki), ale też niegroźnego stanu zapalnego, np. gdy masz chory ząb, infekcję migdałków, zapalenie gardła czy uszu. Znacznie powiększone węzły mogą cię wtedy nawet boleć. To normalny objaw i jeśli nie utrzymuje się dłużej niż 10–14 dni, nie ma powodów do niepokoju. Do lekarza zgłoś się jednak bez zwłoki, jeżeli:

- powiększenie węzłów występuje ponad 2 tygodnie – nie czekając, zrób to, jeśli wyczuwasz zmiany w wielkości węzłów w pachwinach, pod pachami albo nagle ujawni się któryś z węzłów leżących nad obojczykami (normalnie są niewidoczne);

- zmianom towarzyszą objawy ogólne, np. osłabienie, duszności lub pokasływanie (niespowodowane przez przeziębienie), niewynikające ze zmiany diety chudnięcie, stan podgorączkowy, który nie ma związku z infekcją, intensywne pocenie się w nocy, swędzenie skóry, bóle brzucha, zaburzenia w oddawaniu moczu i stolca.

Występowanie tych objawów (lub niektórych z nich) w połączeniu z powiększeniem węzłów chłonnych może sygnalizować rozwój nowotworu układu chłonnego (tzw. chłoniaka). Więcej na ten temat dowiesz się ze strony www.sowieoczy.pl.

Oczywiście to czarny scenariusz, bo w większości przypadków zmiany

w obrębie węzłów wynikają jednak ze zwykłej infekcji. Zdarza się też, że niektóre osoby mają po prostu powiększone węzły. Aby się przekonać, jak jest w twojej sytuacji, trzeba się jednak zbadać (na początek zapisz się do lekarza pierwszego kontaktu).

Organizm dziecka reaguje inaczej

U dorosłego człowieka węzły chłonne powiększają się o wiele rzadziej niż u dziecka. Układ odpornościowy

(a układ limfatyczny i węzły chłonne stanowią ważną jego część) malca kształtuje się bowiem ok. 12 roku życia. W tym czasie nawet naprawdę błaha infekcja, np. zwykły katar, może spowodować powiększenie węzłów. Nie wpadaj zatem w panikę, tylko obserwuj dziecko, powiedz też o swoich spostrzeżeniach pediatrze. Obowiązkowo wybierz się do niego na powtórną wizytę, jeśli powiększenie węzłów utrzymuje się ponad 2 tygodnie albo węzły są wyjątkowo duże.

W razie potrzeby lekarz może zlecić wykonanie USG lub tomografii komputerowej – te same badania robi się w przypadku dorosłych. Dopiero gdy istnieje podejrzenie wystąpienia nowotworu, trzeba pobrać materiał do badania. Wycina się wtedy cały węzeł chłonny. Można potem bez niego bez problemu funkcjonować.