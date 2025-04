Strefy występowania malarii

Malaria jest chorobą szeroko rozpowszechnioną na świecie. Do 1963 roku występowała nawet w Polsce. W tej chwili stwierdza się jej obecność w ponad 110 krajach o klimacie ciepłym i gorącym.

Malaria występuje:

w Meksyku (głównie na Półwyspie Jukatańskim),

na Karaibach (Haiti, Dominikana),

w Ameryce Środkowej i Południowej (w dorzeczu Amazonki i Orinoko),

w Afryce (parki narodowe w RPA, rejony na południe od Sahary),

na Madagaskarze,

w Azji (na Bliskim i Dalekim Wschodzie, na subkontynencie indyjskim,w południowo-wschodnich Chinach i w Indochinach),

na wyspach Pacyfiku.

Najwięcej zarażeń ma miejsce w Afryce Zachodniej oraz Oceanii (Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona). Ryzyko to jest tym większe, im bardziej jest wilgotno.

Według danych statystycznych zebranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), wśród osób które wyjadą w regiony endemiczne bez odpowiedniej chemioprofilaktyki, prawdopodobieństwo zachorowania na malarię jest następujące:

w Ameryce Środkowej 1 na 10 tys. osób zachoruje, jeżeli nie będzie przyjmowała profilaktyki przeciwmalarycznej;

w Ameryce Południowej zachoruje już jedna na 5 tys. osób;

w Azji Południowo-Wschodniej będzie to 1:2500 osób;

na subkontynencie indyjskim - 1:250;

w Afryce Wschodniej – 1:80;

w Oceanii – 1:16;

w Afryce Zachodniej - 1:13.

Najwięcej zachorowań przypada pod koniec pory deszczowej.

Tereny położone na wysokości powyżej 2000 metrów n.p.m. są zazwyczaj wolne od malarii. Fakt ten jest związany z nieobecnością na tych wysokościach czynnika sprawczego, czyli komara widliszka (Anopheles). W szczególnych warunkach klimatycznych (wysoka temperatura), granica ta może sięgać nawet 3000 m. n.p.m. Ze względu na korzystne dla komara warunki, do rozprzestrzeniania sie malarii dochodzi zazwyczaj w rejonach, gdzie temperatura powietrza oscyluje w granicach 16-33 stopni Celsjusza, a średnia wilgotność względna wynosi ponad 60%. Najwyższa aktywność widliszka przypada na okres od zachodu do wschodu słońca.

Zachorowania na malarię poza regionami tropikalnymi i subtropikalnymi spotykane są zazwyczaj po powrocie ze strefy endemicznej oraz w pobliżu lotnisk i portów, gdzie zostają zawleczone komary z gatunku Anopheles.

Po przebyciu malarii przez jakiś czas w organizmie człowieka utrzymuje się odporność na tego pasożyta, ale nie jest ona stała. Z czasem zanika, a do zarażenia może dojść ponownie.

