Lato szybko przemija. Małymi krokami z zbliża się jesień, która czasami bywa ponura. Jednak nawet niepogoda nie powinna zniechęcać nas do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Chyba nie ma potrzeby przypominać, że ruch o każdej porze roku ma wiele zalet. Jeśli do tej pory nie wybrałaś dla siebie żadnego rodzaju aktywności fizycznej zacznij biegać! Uchwyć kawałek lata biegnąc! Dziś podpowiadamy gdzie można biegać?

Zanim podejmiesz decyzję o bieganiu z góry przyjmij założenie, że nie ma idealnych miejsc do biegania. Jeśli tego nie zrobisz bardzo szybko zrezygnujesz z aktywności pod pozorem, że w pobliżu nie ma lasu lub parku. Pamiętaj możesz biegać gdzie tylko się da. Zacznij od oceny wszystkich znajdujących się wokół ciebie miejsc do biegania.

Park

Nie biegaj w parku w czasie spacerowego szczytu. Zatem unikaj biegania np. w niedzielę po południu. Jeśli ścieżki w parku są wyłożone asfaltem nie są dobrym podłożem dla twoich nóg. Jednak wadę tę przewyższa brak spalin i kontakt z przyrodą.

Las

Jest to najbardziej pożądane miejsce do biegania. Niestety jeśli jesteś mieszkańcem dużego miasta, najprawdopodobniej jest to dla ciebie trudno dostępne miejsce. Świeże powietrze, miękkie podłoże i kontakt z przyrodą to tylko niektóre zalety biegania w lesie. Zastanów się nad bieganiem w lesie podczas urlopu.

Polne drogi

Bieg po drodze polnej może być przyjemny i zbawienny dla twojego zdrowia. Biegnąc podziwiasz piękno natury a przy tym wdychasz różnego rodzaju zapachy pochodzące z pól.

Brzegiem rzeki

Szczególnym walorem biegu brzegiem rzeki lub jeziora jest kojący wpływ wody. Pomyśl o kojącym śpiewie ptaków i szumie trzciny. Relaks. Zanim pobiegniesz brzegiem jeziora oceń jego topografię by nie okazało się, że jest większe niż przewidywałaś lub, że na drugim brzegu jest bagno. Jeszcze większym zdziwieniem a nawet frustracją byłoby gdybyś pod koniec biegu zobaczyła tabliczkę z napisem „Teren prywatny- wstęp wzbroniony!”

Weź również pod uwagę fakt, że mniejsze jeziora mogą być przedmiotem „ataku” biegaczy. Wówczas bieg może okazać się mało przyjemnym ze względu na tłok.

Plaża morska

Główne zalety biegania po plaży to jod w powietrzu oraz miękkość piasku. Biegając boso w takich warunkach wzmacniasz swoje stopy.

W okresie letnim jeśli chcesz biegać po plaży wybierz poranek lub pochmurny dzień jeśli chcesz uniknąć biegu torem z przeszkodami w postaci plażowiczów.

Góry

Trening w górach jest szczególnie trudny. Jeśli miewasz kłopoty z sercem lub z ciśnieniem przed wyborem tej aktywności skonsultuj się z lekarzem. Bieg w górach to wspaniały trening dla układu oddechowego. Bieg pozwala zahartować go na wysiłek i niedotlenienie.

Pamiętaj!

nie biegaj pod zbyt strome zbocza,

jak najszybciej zbiegnij w dół (nie odpoczywaj na górze),

jeśli nie możesz od razu zbiec w dół, odpocznij truchtając lub maszerując „w miejscu” (nie siadaj).

Ulica

Nie mamy na myśli ruchliwych ulic, a jedynie uliczki osiedlowe. Najlepsza pora na bieg to rano lub wieczór. Pod żadnym pozorem nie zdecyduj się biegać w godzinach szczytu. Pamiętaj o odpowiednim stroju, dzięki któremu kierowca ma możliwość widzieć cię z odpowiedniej odległości.

Lasek za miastem

Niestety coraz częściej lasek za miastem nie przypomina nam rezerwatu przyrody. Można w nim spotkać pozostałości po weekendowych spotkaniach (butelki, puszki, opakowania po pizzy). Mimo wszystko drzewa zapewniają większa dawkę zdrowia niż osiedlowa uliczka.