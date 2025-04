Miłośnicy sztuki na całym świecie zastanawiają się co oznacza tajemniczy, delikatny uśmiech Mony Lisy. W myśl ostatnich upodobań naukowców akademickich na całym świecie, po Madonnie del Parto z obrazu Piero Della Francesco cierpiącej na niedobór jodu, chorym na nerki Michale Aniele ze „Szkoły Ateńskiej” Rafaela, również sławnej Giocondzie postanowiono wystawić diagnozę medyczną. Teorii jest kilka – od ciąży, przez podwyższony cholesterol, po… chorobę zębów.

Reklama

Zamiast dentysty… kat?

Obraz powstał na początku XVI wieku, kiedy, mimo znacznego postępu stomatologii, poziom higieny jamy ustnej pozostawiał jeszcze wiele do życzenia. Leczeniem zębów zajmowali się nie tylko medycy i cyrulicy, ale i jarmarczni kuglarze, a także kaci! Pomimo, że szczoteczka oraz wypełnianie zębów amalgamatem to dokonania właśnie epoki renesansu, to w okresie tym wciąż raczej usuwano niż leczono uzębienie, a i metody np. sterylizacji za pomocą ognia, raczej do tego nie zachęcały.

Reklama

Bezzębne modelki

Możemy zatem domyślać się, że stan uzębienia ludzi żyjących w tamtej epoce był raczej mało reprezentatywny i nie powalali oni błyszczącym, hollywoodzkim uśmiechem. Czy to właśnie jest powodem tak subtelnego jego wyrazu u Rubensowskiej Gracji, zmysłowej Judyty Gustava Klimta, postaci z Ołtarza Wita Stwosza, czy modelek Rembrandta? I wreszcie – czy najsławniejszy i najbardziej intrygujący z nich – uśmiech Mony Lisy – faktycznie mógł być spowodowany próchnicą lub, co gorsza, całkowitym brakiem uzębienia?

Fakt, że nie kto inny, jak Da Vinci pierwszy opisał precyzyjnie anatomię uzębienia, zdaje się potwierdzać tę teorię. Może jednak lepiej, jeśli zostawimy ten problem badaczom, a sami cieszyć się będziemy niekwestionowanym pięknem i tajemnicą nieodgadnionego uśmiechu.

Źródło: informacja prasowa z 20.06.2012 Biuro Prasowe Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Stomatologia Sypień/ us

Polecane: Czy wiesz jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej?