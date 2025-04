Utrata ciąży jest dla kobiety jedną z najbardziej dramatycznych chwil w życiu. Oto to, co było kwintesencją jej radości i sensem istnienia przestaje istnieć, a pustki nie da się zastąpić niczym innym. Kobiety z tego czasu w życiu pamiętają często przez wiele lat każde słowo i gest, często nie są w stanie się pogodzić z zaistniałą sytuacją przez niezmiernie długi czas. Niemniej jednak, obumarcie zarodka dotyczy co szóstej ciąży, jest to więc sytuacja niezmiernie częsta, dotyka więc wielu kobiet, szczególnie w bardzo wczesnym okresie ciąży. Aby poradzić sobie z bólem i cierpieniem często nie wystarczy sama chęć - należy wtedy uciekać się do osób lub instytucji, które mogą pomóc.

Czy rodzina może pomóc?

Nasi najbliżsi znają nas najlepiej i otaczając siatką wsparcia potrafią zdziałać cuda. Oni też przeżywają stratę, w końcu razem z Tobą cieszyli się z radosnej nowiny. Nie należy zapominać, że kobieta nie jest jedyną osobą, która cierpi, jednak jej punkt widzenia jest zupełnie inny od osób w jej otoczeniu, ponieważ pustka dotyczy jej ciała. Dlatego to właśnie ona potrzebuje ciepła, troski i czułości szczególnie w tym trudnym czasie.

Telefon, internet...

Dla rodziców dotkniętych stratą powstały i nadal powstają telefony zaufania powadzone przez ekipy psychologów oraz specjalistyczne portale internetowe, gdzie mogą podzielić się przeżyciami, poznać osoby o podobnej historii. Można w ten sposób znaleźć wsparcie zarówno na temat jak poradzić sobie ze stratą jak i odnośnie organizacji formalności i pogrzebu.

Jest nas więcej?

Ponieważ problemy z donoszeniem ciąży są częste, ma je na swoim koncie wiele kobiet. Czasem może pomóc rozmowa z osobą, która przeżyła podobny dramat i poradziła sobie z nim. Należy poszukać grup wsparcia w swoim mieście, zainteresować się ich spotkaniami.

Psycholog

Opieka specjalisty psychologa może być niezbędna dla kobiet, które szczególnie ciężko zniosły stratę dziecka. Jeśli nasila się depresja, a myśli dezorganizują życie kobiety przez dłuższy czas, należy udać się po wykwalifikowaną opiekę. Psycholog pomoże się uporać z uporczywymi myślami i wesprze w wyrównaniu zaburzonej równowagi zarówno w życiu kobiety jak i pary.

Kościół

Dla osób wierzących ważną rolę może spełniać także Kościół oraz wspólnoty, w których zarówno przez modlitwę, jak i obecność życzliwych osób, uzyskamy wsparcie psychiczne i duchowe.