Profilaktyka alergii można podzielić na pierwotną (zapobieganie wystąpieniu choroby u ludzi zdrowych) oraz wtórną (zapobieganie rozwojowi choroby istniejącej). Stworzenie odpowiedniego środowiska, w którym żyjemy, może zdecydowanie zmniejszyć nasilenie alergenów i wystąpienie alergii. Sprawdź, na co powinieneś uważać w swoim mieszkaniu.

Salon



W salonie największym zagrożeniem dla alergika są roztocza kurzu gromadzące się w dywanach, tapicerkach, wykładzinach dywanowych oraz grubych zasłonach. Na nasilenie objawów alergii może wpływać również suche powietrze, sierść zwierząt domowych, zarodniki grzybów pleśniowych w doniczkach z kwiatami, a także zanieczyszczone powietrze spalinami, pyłki roślin dostające się do mieszkania z zewnątrz.

Aby zmniejszyć działanie tych alergenów w salonie, należy:

sprzątać to pomieszczenie sprzętem z filtrem elektrostatycznym,

utrzymywać odpowiednią wilgotność powietrza (ok. 60%),

(ok. 60%), stosować oczyszczacze i osuszacze powietrza,

prać tkaniny w wysokich temperaturach,

stosować środki przeciw roztoczom,

regularne wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza zimą,

w okresie pylenia roślin zamykać okna.

Kuchnia



W kuchni największym zagrożeniem dla alergika są:

płyny do zmywania pozostające w bezpośrednim kontakcie ze skórą, jak również żywnością,

środki chemiczne czyszczące,

pozostałości jedzenia będące pożywieniem dla insektów domowych, które mogą wywołać alergię ,

, obecność zarodników grzybów pleśniowych (zwiększona wilgotność powietrza),

(zwiększona wilgotność powietrza), alergizujące produkty spożywcze.

Aby zminimalizować zagrożenie, należy:

stosować bezpieczne, organiczne płyny, środki do zmywania i czyszczenia,

dbać o czystość i porządek,

stosować osuszacze powietrza.

Sypialnia



W sypialni osoba z alergią powinna uważać na gromadzące się w materacu, pościeli, poszwach roztocza, a także pierze, trawę morską lub włosie, które bardzo często stanowią wypełnienie kołder, poduszek czy materacy. Nadmierna wilgotność powietrza w sypialni może sprzyjać rozwojowi zarodników grzybów pleśniowych, a suche powietrze może drażnić drogi oddechowe alergika.

Aby sypialnia stała się miejscem przyjaznym alergikowi, należy:

starannie wybierać odpowiednie materace, pokrowce i pościel,

stosować nawilżacze z filtrem oraz osuszacze i oczyszczacze powietrza,

często wietrzyć pomieszczenie (zwłaszcza zimą),

odkurzać pomieszczenie za pomocą sprzętu z filtrem elektrostatycznym,

wycierać wszystkie powierzchnie na mokro,

używać łagodnych środków do mycia, czyszczenia.

Garderoba



W garderobie największym zagrożeniem dla alergików są sztuczne dodatki do tkanin, ubrania wełniane, a także gromadzące się w nich roztocza kurzu. Alergię mogą również wywołać nieodpowiednie środki piorące.

Aby garderoba stała się przyjazna alergikom, należy:

wybierać odzież z naturalnych włókien,

prać tkaniny w neutralnych dla skóry, ekologicznych proszkach,

często odkurzać i dbać o czystość pomieszczenia,

stosować bezpieczne środki czystości.

Łazienka



Chemiczne środki czyszczące i piorące, kosmetyki czy nadmierna wilgoć powietrza sprzyjająca rozwojowi zarodników grzybów pleśniowych, to alergeny, które mogą czyhać na alergika w łazience.

Aby nie narażać się na ekspozycję alergenów, warto pamiętać, by:

stosować neutralne dla środowiska środki czyszczące,

prać tkaniny w neutralnych dla skóry, ekologicznych proszkach,

dobierać kosmetyki bezpieczne dla skóry,

używać osuszaczy powietrza.

Pokój dziecięcy

W pokoju dziecięcym mały alergik narażony jest na kontakt z roztoczami gromadzącymi się w materacu, pościeli, zasłonach, dywanach, środkami chemicznymi do sprzątania, kosmetykami do pielęgnacji. Do pogłębienia objawów może się również przyczynić zbyt duża wilgotność powietrza oraz zbyt suche, ciepłe powietrze.

Aby nie narażać dziecko na kontakt z alergenami, warto pamiętać, by:

stosować odpowiednią pościel i odzież z naturalnych włókien,

prać tkaniny w ekologicznych proszkach, bezpiecznych dla skóry dziecka,

wybierać neutralne kosmetyki i pieluszki,

oczyszczać, osuszać, nawilżać powietrze,

zaopatrzyć się w sprzęt medyczny na wypadek infekcji (inhalatory, nebulizatory).

Autor: dr n. med Alicja Karney

Źródło: artykuł powstał na podstawie prezentacji „Twój dom bez alergii. Zdrowo, świadomie, bezpiecznie”. Materiał przesłany przez SafeHouse, DomBezAlergii.com / mk