Naukowcy udowodnili, że genetyczna skłonność do otyłości związana z genem FTO (ang.Fat mass and obesity-associated protein) może zostać znacznie zredukowana przez prowadzenie aktywnego stylu życia.

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z różnych badań, w których uczestniczyło ponad 218 000 osób. Zgodnie z ich ustaleniami posiadacze kopii genu FTO, związanego z występowaniem otyłości, nawet o 27% mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadwagi właśnie przez prowadzenie aktywnego trybu życia.

„Nasze ustalenia są niezmiernie ważne dla zdrowia całego społeczeństwa. Podkreślają bowiem jak ważna w kontrolowaniu masy ciała jest aktywność fizyczna, również u osób z pewnymi skłonnościami do tycia o podłożu genetycznym.” - podkreślają naukowcy. Tym samym upadł kolejny mit, mówiący, że wpływy genetyczne są niemodyfikowalne. Jednocześnie, jak podkreślają badacze, jest to to krok w kierunku bardziej spersonalizowanej medycyny, gdzie o rodzaju zastosowanego leczenia będzie decydował również wynik badań genetycznych.

J. Lennert Veerman ze School of Population Health na University of Queensland w Australii dodaje: „... badania genetyczne, badające powiązania genów z otyłością nie zmienią zaleceń dla osób z nadwagą. Aktywność fizyczna i zdrowa dieta będą zalecane zawsze.”

