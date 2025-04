Get Slim zalecamy stosować bezpośrednio przed wysiłkiem, ponieważ dzięki zawartości zielonej kawy i papryki Cayenne wzrasta temperatura naszego ciała, zostaje pobudzony metabolizm i mamy więcej energii co powoduje, że jesteśmy w stanie spalić więcej tłuszczu. Zdarza się, że w czasie odchudzania czujemy spadek odporności, osłabienie, dopadają nas infekcje. By zapobiec takim sytuacjom, produkt wzbogacono o witaminy, które pozwolą utrzymać odporność na odpowiednim poziomie.

Zawarte w suplemencie witaminy redukują uczucie zmęczenia i znużenia oraz odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i odpornościowego, produkcji czerwonych krwinek, jak też pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Składniki aktywne produktu:

Zielona kawa zawiera w sobie związki przyspieszające spalanie tłuszczu – prawdziwy hit w kuracjach odchudzających. Dzięki obecności kwasu chlorogenowego zielona kawa obniża wchłanianie cukru i pobudza organizm do aktywnego korzystania z nagromadzonych zapasów, co przyczynia się do spalania skumulowanego w organizmie tłuszczu. Ekstrakt z zielonej kawy poprawia zdolność do spalania tłuszczu znajdującego się w wątrobie, a narząd ten jest szczególnie ważny w procesie odchudzania, gdyż kontroluje metabolizm tłuszczów znajdujących się w całym organizmie. Dodatkowo kofeina w niej zawarta wpływa na poczucie przypływu energii, zwiększa czujność oraz sprzyja koncentracji.

Produkt wolny od substancji modyfikowanych genetycznie.