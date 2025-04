1. Czym zajmuje się ginekologia estetyczna?

Ginekologia estetyczna to rewitalizacja okolic intymnych, anty-aging i, co najważniejsze, poprawa jakości życia. Słyszeliśmy już o klasycznej chirurgii ginekologicznej - plastyce pochwy, korekcie warg sromowych, są to jednak operacje wykonywane w szpitalu. Alternatywą jest ginekologia estetyczna, która ma do zaoferowania nowoczesne zabiegi nie wymagające pobytu w szpitalu, ogólnego znieczulenia, a co najważniejsze z małym ryzykiem bez bólu, bez konieczności wyrywania się z codziennego życia.

2. Gdzie możesz wykonać zabieg ginekologii estetycznej?

Zabiegi rewitalizacji, odmłodzenia i poprawy estetyki strefy intymnej wykonywane są w gabinecie przez specjalistę ginekologa, który ma najlepszą wiedzę dotyczącą chorób kobiecych. Zabiegi ginekologii estetycznej trwają krótko, niepotrzebne jest specjalne przygotowanie ani czas na „dojście do siebie po zabiegu”- czas którego dziś nie mamy.

3. Kto może skorzystać z zabiegów ginekologii estetycznej?

Ginekologia estetyczna jest dostępna dla kobiet w każdym wieku. Często już w bardzo młodym wieku wygląd okolic intymnych jest przyczyna wstydu, zniechęca do podjęcia współżycia, powodując czasem nawet trudności w założeniu rodziny. Młodsze kobiety często borykają się z problemami pojawiającymi się po ciążach i porodach, deformacjami stref intymnych, luźnym wejściem do pochwy, szeroką pochwą, pogorszeniem jakości życia seksualnego i problemami z osiągnięciem orgazmu. Również dla nich znajdą się zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

4. Dlaczego warto skorzystać z zabiegów ginekologii estetycznej?

Wraz z upływem lat następuje proces starzenia się organizmu - tracimy włókna kolagenowe i elastyczne. Pojawiają się różne dolegliwości, suchość pochwy, nawracające infekcje miejsc, zanik śluzówki pochwy, podrażnienia i inne. Dotychczas gdy nie skutkowało leczenie farmakologiczne, kobiety w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym pozostawały bez wyjścia. Ratunkiem stały się zabiegi ginekologii estetycznej.

5. Jakie zabiegi oferuje medycyna estetyczna miejsc intymnych?

Wśród wachlarza zabiegów ginekologii estetycznej wyróżnić można:

laseroterapię pochwy i sromu,

wypełnianie i remodeling warg sromowych większych kwasem hialuronowym - zabieg Desirial,

zmniejszanie warg sromowych mniejszych laserem,

nici ginekologiczne z serii Happy Lift

zabieg Vaginal Narrower, mezoterapia okolic intymnych m.in. nowatorskim osoczem bogatopłytkowym,

lipolizę wzgórka łonowego oraz inne.

Działanie wszystkich metod zostało udowodnione naukowo, zapewniając ginekologii estetycznej stałą pozycję wśród coraz bogatszej oferty zabiegów medycyny estetycznej. Dało to wielu Polkom nadzieję na odzyskanie komfortu zdrowotnego i udane życie seksualne niezależnie od wieku i przebytych porodów.

Na nasze pytania odpowiadała Dr Marta Blumska-Janiak, specjalista położnictwa i ginekologii, która zajmuje się kompleksowo ginekologią estetyczną. Dr Blumska-Janiak wykonuje wiele zabiegów z użyciem lasera CO2, a także kwasu hialuronowego. Jest jednym z pierwszych i najbardziej doświadczonych lekarzy w Polsce wykonujących nowatorski zabieg labioplastyki/zmniejszenia warg sromowych mniejszych. Więcej na www.blumska-janiak.pl

