Tak jak babcia mówiła…

O ile ważne jest dbanie o zabezpieczenie naszej szyi i narządów głosowych przed zimnem, o tyle równie istotne jest, by nie dopuszczać do ich przegrzewania. Zarówno przeziębienia, jak i przegrzania oddziałują niekorzystnie na warunki głosowe, sprzyjają powstawaniu chrypki, co oznacza, że wydzieliny śluzowe osadzają się na strunach głosowych, doprowadzając do zmiany jego barwy. Unikanie wszelkich infekcji przenoszonych droga kropelkową będzie zbawienne dla naszego głosu.

Reklama

Oddychaj głęboko

Głębokie oddychanie jest kolejną niezbędną czynnością higieniczną pomocną w prawidłowym używaniu głosu. Należy pamiętać, że brzmienie głosu uzależnione jest od stanu emocjonalnego i nerwowego człowieka. Głębokie wdechy i wydechy działają na nas rozluźniająco, pomocne są w niwelowaniu napięć związanych ze stanami stresowymi. Ponadto głębokie oddychanie jest sposobem na utrzymanie zdrowego głosu, a także młodego wyglądu.

Zobacz także: Gdy w ustach sucho jak pieprz...

Dieta a głos

Duże znaczenie dla brzmienia naszego głosu ma dieta. Wszelkie zimne napoje gazowane oraz gorące płyny oddziałują niekorzystnie, podobnie jak ostre, bardzo słone, pikantne i gorące posiłki. Powinno unikać się także picia kawy, herbaty, które wysuszają narządy mowne oraz jedzenia czekolady długo zalegającej na strunach głosowych. Dodatni wpływ na warunki głosowe mają natomiast produkty nabiałowe, jak mleko czy jogurty- o odpowiedniej, niezbyt niskiej temperaturze.

Reklama

Czas a głos

W trosce o głos powinno unikać się jego nadużywania. Nie należy eksploatować głosu w warunkach silnego napięcia nerwowego, czyli prostu krzyczeć. W trakcie dłuższej pracy głosem wskazane jest popijanie letniej wody niegazowanej. Gdy czujemy suchość w ustach, a w danym momencie nie możemy nawilżyć jamy ustnej, popijając wodę, wystarczy przygryźć koniuszek języka.

Polecamy: Jak dbać o głos?