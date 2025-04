Konferencja jest skierowana do nauczycieli i innych grup zawodowych pracujących głosem, logopedów, lekarzy, stomatologów i fizjoterapeutów oraz wszystkich tych, których interesuje ta tematyka.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się, w jaki sposób zadbać o głos tak, by służył wiele lat, pozwalając na osiągnięcie satysfakcji zawodowej, by dał możliwości komunikacji słownej w różnych jej aspektach, a także by nie był przyczyną rezygnacji z pracy w zawodzie.

Goście będą mogli zapoznać się z dysfunkcjami ustno-twarzowymi mającymi wpływ na prawidłową fonację i artykulację, z rolą czynników emocjonalnych i osobowościowych wpływających na zmiany w głosie, metodami profilaktyki i rehabilitacji terapeuty manualnego, z uwzględnieniem nauki prawidłowych technik emisji i relaksacji w terapii głosu.

Konferencja odbędzie się w poznańskim Domu Aukcyjnym Adam’s, przy ul. Matejki 62.

W skład komitetu naukowego wchodzą prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski (przewodniczący), dr Anna Żebryk-Stopa, dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica, dr Zofia Maciejewska- Szaniec.

Program konferencji:

10:00-10:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Przywitanie przybyłych gości przez JM Rektora Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej dra Dariusza Grzybka

Wykłady:

Obradom przewodniczą prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski oraz dr Anna Żebryk-Stopa.

10:15-10:30 Występ zespołu Czarolija

10:30-11:00 Prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski

11:00-11:30 Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica

11:30-12:00 dr Zofia Maciejewska- Szaniec

12:00-12:30 mgr Elżbieta Przerwa

12:30-13:00 LUNCH

Warsztaty:

13:00 – 13:45 mgr Bogumiła Dampc i mgr Magdalena Tomczak

13:45 – 14:30 mgr Ewelina Woźnicka i dr Sławomir Marszałek

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy nadsyłać do 12 listopada 2012r. na adres mailowy: dziekanat@wseiii.pl. Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł.

Więcej informacji nt. konferencji na stronie: www.wseiii.pl.

Źródło: LTM Communications/ mk

