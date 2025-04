Według opublikowanego przez WHO raportu, w 2008 roku wymienione choroby były przyczyną ponad 36 milionów zgonów na całym świecie. Z tej puli 80% miało miejsce w krajach o niskim lub średnim dochodzie na jednego mieszkańca. Tym samym schorzenia te zaczęły stwarzać większe ryzyko niż choroby zakaźne takie jak HIV, gruźlica, czy malaria.

„Wzrost zapadalności na niezakaźne choroby przewlekłe stanowi ogromne wyzwanie. W niektórych krajach, nie jest przesadą mówienie o nadciągającej katastrofie, katastrofie dla zdrowia, społeczeństwa i przede wszystkim dla finansów tych krajów.” – podkreśla dr Margaret Chan, szefowa WHO – „Niezakaźne choroby przewlekłe uderzają w kraje rozwijające się na dwa sposoby. Powodują miliardowe straty w przychodach oraz zmuszają miliony ludzi do życia w warunkach uwłaczających ich godności.”

Jakie zatem rozwiązania proponuje Światowa Organizacja Zdrowia? Według jej specjalistów można zapobiec milionom zgonów przez wprowadzenie odpowiednich programów promujących zdrowy tryb życia oraz bardziej restrykcyjne prawo odnoszące się do substancji uzależniających, takich jak alkohol czy papierosy. Na dowód tego dostarczają danych mówiących, że rokrocznie 6 milionów osób ginie przez palenie tytoniu, a 2,5 miliona przez alkohol. Do tego kolejne 3,2 miliony z powodu braku aktywności fizycznej i 2,8 miliona przez otyłość.

Choć rozwiązanie takie wydaje się być banalnie proste, a korzyści z niego płynące nie do przecenienia, jego wprowadzenie w życie może napotkać szereg trudności. Więcej informacji można odnaleźć na stronach WHO.

Źródło: WHO/ kp

