Większość lekarzy radzi, żeby zbijać gorączkę, jeżeli przekroczy 38 st. C. Aby wiedzieć, kiedy to nastąpi, trzeba dokładnie zmierzyć dziecku temperaturę. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Jak zmierzyć dziecku gorączkę?

Pod pachą. Termometr wsuń tak, by z każdej strony przylegał do skóry. Otocz malca ramieniem i przytrzymaj.

W pupie. Końcówkę termometru umyj i posmaruj wazeliną. Malucha ułóż na boku, podciągnij mu nóżki w kierunku klatki piersiowej i wsuń do pupy końcówkę termometru (1–1,5 cm). Lekko przytrzymaj pupę malucha (tak, by się nie wiercił). Od wyniku odejmij 0,5 st. C.

W buzi. Końcówkę termometru wsuń dziecku pod język i poproś, żeby nie zaciskało zębów. Przed mierzeniem nie podawaj mu nic do picia ani jedzenia. Od wyniku odejmij 0,3 st. C.

Końcówkę termometru wsuń dziecku pod język i poproś, żeby nie zaciskało zębów. Przed mierzeniem nie podawaj mu nic do picia ani jedzenia. Od wyniku odejmij 0,3 st. C. W uchu. Do tego niezbędny jest specjalny termometr. Pomiar trwa kilka sekund.

Pamiętaj, że wysoka temperatura może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia małego dziecka, dlatego każdy przypadek podwyższonej temperatury należy skonsultować z pediatrą.