Kobieta apeluje do innych rodziców, by ufali swojemu instynktowi. Gdyby nie poszukiwania w sieci, jej 5-letni syn mógłby nie przeżyć.

Błędna diagnoza

Mason spędzał czas u swoich dziadków. To właśnie oni zauważyli w jego pępku kleszcza i od razu go usunęli. Następnego dnia matka chłopca zwróciła uwagę na zaczerwieniony, spuchnięty brzuch synka. Kobieta zabrała dziecko do lekarza, który zapisał antybiotyk na bakteryjne zapalenie skóry.

Zły stan zdrowia chłopca

Stan chłopca gwałtownie zaczął się pogarszać. Pojawiła się gorączka, biegunka, bóle brzucha i wysypka pokrywająca całe ciało. Przepisane lekarstwa nie działały. Matka po raz kolejny udała się z dzieckiem do lekarza. Ten stwierdził, że podane objawy są opóźnioną reakcją na przyjmowane leki. Odesłał małego pacjenta do domu.

Danielle McNair, matka chłopca, nie dała za wygraną. Wspólnie z mężem zaczęli szukać w internecie przyczyn złego stanu zdrowia syna. Wszystko wskazywało na to, że mały Mason cierpi na gorączkę plamistą Gór Skalistych. Objawy się zgadzały.

Gorączka plamista Gór Skalistych

Czym charakteryzuje się gorączka plamista Gór Skalistych? To infekcja bakteryjna przenoszona przez kleszcze. Powoduje stany zapalne naczyń krwionośnych i uszkadza najważniejsze narządy. Nieleczona może prowadzić do utraty słuchu, paraliżu i martwicy. W niektórych przypadkach jest śmiertelna.

Jakie objawy daje?

charakterystyczne różowe, nieswędzące plamy

gorączka

bóle głowy

nudności i wymioty

bóle brzucha

bóle mięśni i stawów

Leczenie gorączki plamistej Gór Skalistych polega na przyjmowaniu silnych antybiotyków przez kilka dni. Należy je podawać najpóźniej w 5. dniu od pojawienia się objawów choroby.

Gorączkę plamistą Gór Skalistych rocznie w USA stwierdza się u ok. 3 tys. osób. W grupie zwiększonego ryzyka zachorowalności są osoby mające kontakt z psami bądź mieszkające w terenach zielonych. W Polsce jest niezwykle rzadka.

