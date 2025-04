Bransolety z chipami



Jeżeli rodzic ma świadomość technologiczną i chce mieć kontrolę nad dziećmi - bransolety z chipami są ciekawym i co ważne wykonywalnym technicznie rozwiązaniem. Co prawda niestosowane jeszcze na polskim rynku ale są możliwe do wdrożenia.

Całość projektu działa na zasadzie dobrowolności tzn. rodzic może zapisać się do programu i w każdej chwili z niego wypisać. Bransolety z chipami (małe odbiorniki) mogą działać na określonym terenie – np. w jakimś mieście (gdzie np. grasuje pedofil), na terenie osiedla zamkniętego albo w ośrodku wypoczynkowym. Ich działanie w skrócie polega na umiejscowieniu na konkretnym obszarze bazy czytników, które skanują teren. Technologia, którą można wykorzystać do takiego rozwiązania działa w sposób zbliżony do RFID.

Wykorzystujemy tu również łączność radiową ale o większym zasięgu. Dodatkowo system można tak skonstruować, że dowiemy się kiedy dziecko zdejmie bransoletę lub opuści wyznaczoną strefę – jeśli tak zrobi, rodzicowi włączy się alarm. Obręcz można tak skonstruować aby spełniała normę IP 67, była wodoodporna oraz odporna na uszkodzenia. Czas działania baterii urządzenia jest bardzo długi – wynosi 12 miesięcy.

Sygnał GSM



Inną technologią, którą można wykorzystać do bezpiecznej lokalizacji dzieci są bransolety z wmontowanym modułem GSM z kartą SIM. W kooperacji z operatorem telefonii komórkowej możemy lokalizować obiekt na identycznej zasadzie jak lokalizowanie sygnału z telefonu komórkowego. Sygnał wysyłany jest tylko na nasze żądanie. Żywotność baterii w tym wypadku wynosi maksymalnie 10 dni, później trzeba ją doładować.

Tracker – lokalizator GPS



Trzecią możliwością, wykorzystywaną już w Polsce do lokalizacji dzieci oraz osób starszych są tzw. trackery. Tracker to niewielki przyrząd, wielkości pudełka od zapałek z wmontowanym lokalizatorem GPS, który jest w stanie prześledzić całą trasę pokonywaną przez dziecko lub osobę starszą w czasie rzeczywistym, lub odtworzyć ją później. Ciekawą funkcją, wspomagającą nadzór jest alarm wyjścia poza strefę dozwoloną. Uruchomi się on gdy osoba opuści teren, na którym powinna się w założeniu znajdować.

Urządzenie automatycznie wyśle do opiekuna informację o przekroczeniu ustalonej wcześniej granicy. Lokalizator posiada szereg przydatnych funkcji, które mogą okazać się nieocenione w momencie zagrożenia. W urządzeniu zaprogramowany jest specjalny alarm SOS, który aktywuje się dedykowanym przyciskiem. Skutkuje to wysłaniem do opiekuna wiadomości informującej o zdarzeniu, co pozwala niemal natychmiast na adekwatną reakcję. Tracker działa również jak prosty telefon komórkowy - umożliwia bezpośredni kontakt z podopiecznym. Dodatkowo urządzenie daje możliwość dyskretnego zatelefonowania (tryb cichy) pod zdefiniowane numery (max 3) i przesyłania dźwięków słyszalnych w najbliższym otoczeniu.

Ta opcja również wpływa na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ rodzic jest w stanie wywnioskować w jakiego rodzaju zagrożeniu jest jego dziecko i odpowiednio zareagować. Czas działania baterii w trakcie ciągłego monitoringu wynosi 2-3 dni, a w uśpieniu nawet do roku. Dostęp do monitoringu mamy w każdej chwili poprzez aplikację webową i telefon komórkowy.



Komentarza udzielił Piotr Majewski z firmy Rikaline.

