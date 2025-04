Białko należy do klasy enzymów nazywanych proteazami retrowirusowymi - odgrywają one kluczową rolę w dojrzewaniu i rozprzestrzenianiu się wirusa HIV. Prowadzone badania miały znaleźć metodę blokowania tych enzymów, niestety zadanie było utrudnione ze względu na brak znajomości dokładnej struktury białka. Po wielokrotnych nieudanych próbach określenia struktury enzymu restrykcyjnego wirusa podobnego do HIV, naukowcy wezwali na pomoc graczy FoldIt. W ciągu trzech tygodniu graczom udało się rozpracować strukturę enzymu. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy ludzkiej intuicji może się udać to, co przerosło zautomatyzowane metody. Co ciekawe, generowane przez graczy modele były tak dobre, że naukowcy potrzebowali tylko kilku dni na ich udoskonalenie i określenie struktury enzymu. Kolejnym zaskoczeniem było wyróżnianie się sekwencji, które mogą być prawdopodobnym miejscem działania leków hamujących enzym. Efekt współpracy naukowców i graczy został opisany w pracy opublikowanej w Nature Structural & Molecular Biology, gracze są współautorami pracy.

FoldIt zostało stworzone przez informatyków z Centrum Badania Gier Uniwersytetu Waszyngtońskiego (UW), we współpracy z Baker Lab. Głównym celem Centrum Badania Gier UW jest mierzenie się z trudnymi problemami naukowymi, których nie udaje się rozwiązać innymi dostępnymi metodami. Gracze pochodzą z różnych środowisk, mają różne wykształcenie. Gra wykorzystuje zdolności graczy do przestrzennego myślenia, stawiając im za zadanie przestrzenne obracanie łańcuchami aminokwasów. Nowi gracze zaczynają od poziomu podstawowego "One Small Clash", dalej jest "Swing It Around", kolejne etapy prowadzą do końcowego "Rubber Band Reversal". Zespoły graczy wysyłały swoje rozwiązania, a naukowcy z UW poprzez analizę strategii graczy stale udoskonalali projekt gry i zadania. Zdolność myślenia przestrzennego jest tą umiejętnością, w której komputery ciągle są słabsze. Dzięki grom udało się połączyć siłę obliczeniową komputerów i ludzką kreatywność. Wspólne wysiłki pozwalają rozwiązać problemy, które do tej pory były nierozwiązywalne.

ScienceDaily / kp

