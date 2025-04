Groźne choroby układu pokarmowego

Niewątpliwie to co jemy, kiedy i jak jemy wpływa na nasz układ pokarmowy. Dieta uboga w składniki odżywcze, obfitująca w żywność ciężkostrawną i przetworzoną, używki, nieregularne posiłki, przyjmowane w pośpiechu i stresie, nie wróżą nic dobrego. Bowiem wiele schorzeń dotykających układ pokarmowy wynika z niezdrowego stylu życia i wszechobecnego stresu...



Wrzody żołądka

To częsta przypadłość. Do głównych przyczyn wrzodów żołądka zaliczamy stres, palenie tytoniu, picie alkoholu, nadużywanie leków przeciwzapalnych (np. aspiryna, ketoprofen) i kawy, a także ciężkostrawną, tłustą dietę. Wrzody żołądka to „zranienia” jego śluzówki. Bolą najbardziej wówczas, gdy zwiększa się wydzielanie soków żołądkowych, a więc np. po posiłku. Wrzody mogą pękać i krwawić, co prowadzi do wymiotów treścią podobną do fusów kawy (to zakrzepła krew, która sączyła się z wrzodów) i oddawania stolców o czarnym zabarwieniu (tzw. smoliste stolce).

Rak jelita grubego

Niestety, zatrważająco rośnie liczba zachorowań na raka jelita grubego. Jego przyczynami na ogół są błędy dietetyczne, czyli spożywanie nikłej ilości produktów bogatych w błonnik pokarmowy oraz inne choroby jelit. W jelitach wówczas dochodzi do procesów gnilnych tych resztek, które nie zostały wydalone (zaparcia). Pierwszymi oznakami nowotworu w jelicie może być uczucie niepełnego oddania stolca, wąskie, ołówkowate stolce, a także duża utrata masy ciała. Aby zapobiegać nowotworom jelita grubego należy zmienić swoje przyzwyczajenia żywieniowe (wdrożyć owoce, warzywa, otręby i jogurty z probiotykami), a także poddać się badaniu kolonoskopowemu, gdy istnieją wskazania.



Choroba Leśniowskiego-Crohna

Jest chorobą zapalną jelit stwierdzaną w populacji dziecięcej. Choroba Leśniowskiego-Crohna charakteryzuje się występowaniem przewlekłych biegunek (nawet 20 luźnych stolców dziennie), połączonych z bólami brzucha, zmianami okołoodbytniczymi (np. szczeliny odbytu, ropnie okołoodbytnicze) i ogólnym złym samopoczuciem. W chorobie tej może dojść do niedrożności jelit i wówczas bywa konieczna operacja. Choroba jest niewyleczalna, ale można łagodzić jej przebieg.

Celiakia – choroba trzewna

To stała nietolerancja glutenu. Jest to substancja białkowa występująca m.in. w pszenicy, owsie, jęczmieniu, życie, orkiszu i pszenżycie. Celiakia nieleczona prowadzi do wyniszczenia organizmu dziecka. Objawy postaci typowej obecne są już w niemowlęctwie, najczęściej w ciągu kilku miesięcy po odstawieniu dziecka od piersi. Zaliczamy do nich przewlekłą biegunkę o nieprzyjemnym zapachu, brak łaknienia, wymioty, powiększenie obwodu brzucha oraz zahamowanie wzrostu.

Istnieje całe mnóstwo chorób dotyczących układu pokarmowego. Nieleczone prowadzą do groźnych powikłań: od wyniszczenia i bólu, po śmierć. W głównej mierze ich wystąpienie zależy od naszego stylu życia. Niestety są też choroby, na które nie mamy wpływu...