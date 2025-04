Zakażenia robakami mogą się przydarzyć w każdym wieku, jednak tego typu zachorowania są z najczęstsze u dzieci w wieku przedszkolnym.

Reklama

Robaki - natrętni lokatorzy

Glistnica to choroba wywołana zakażeniem glistą ludzką. Te obłego kształtu robaki zadamawiają się u człowieka w jelicie cienkim. Żyjąc w tym dogodnym dla nich środowisku bezkarnie kradną cenne związki pokarmowe, powodując istotne ich niedobory w naszym organizmie. Najczęstszymi objawami występującymi u dzieci są bóle brzucha, nudności i wymioty, ponadto rozdrażnienie, pogorszenie nastroju a nawet zahamowanie wzrostu i chudnięcie. Podczas wędrówki larw przez organizm osoby zarażonej wystąpić mogą reakcje alergiczne na skórze, zapalenie spojówek i kaszel.

Brak higieny sprzyja glistnicy

Jaja glist wydostają się wraz z kałem na zewnątrz, a ponowne ich połknięcie jest jednoznaczne z zarażeniem. Wiele gospodarstw stosuje ludzkie fekalia do nawożenia pól z uprawami, a także wylewa ścieki komunalne prosto do rzek i jezior. Skażona nimi woda, a także niemyte owoce i warzywa stanowią główne źródło zarażenia się glistą ludzką. Ponadto jaja tego pasożyta mogą znaleźć się w kurzu i na brudnych rękach.

Owsiki popularne szczególnie u dzieci

Owsica jest najpospolitszą robaczycą wśród dzieci. Szacuje się, że w Polsce owsikiem zarażone jest co 3 dziecko w wieku 7-14 lat. Choroba ta atakuje także dorosłych, i nierzadko zdarzają się zachorowania wszystkich członków rodziny. Cykl rozwojowy tego pasożyta jest prawie taki sam jak glisty ludzkiej, stąd źródła zakażenia są podobne – zanieczyszczona ludzkimi odchodami woda, gleba, kurz i brudne ręce. Dodatkowo owsikiem można zarazić się samemu (na przykład podczas snu).

Przeczytaj: Egipt - przygotuj się z nami do podróży

Robaki te żyją w jelicie grubym, a w nocy samice wypełzają i na skórze odbytu składają lepkie jaja. Powoduje to swędzenie, a co za tym idzie bezwiedne drapanie się podczas snu i połykanie jaj przenoszonych na palcach. Świąd utrudnia zasypianie i nierzadko wybudza chorego. U dziewczynek często może towarzyszyć swędzenie sromu i upławy. Ponadto dziecko podczas dnia jest rozdrażnione i skarży się na bóle głowy.

Reklama

Złote rady jak chronić się przed robakami

Aby nie pozwolić robakom zadomowić się w naszym ciele, należy przede wszystkim przestrzegać zasad higieny osobistej. Najważniejsze jest mycie rąk, szczególnie przez dzieci, ponieważ poznając świat, młode istoty muszą dotknąć i posmakować każdej rzeczy. Zadaniem rodziców jest wpojenie dziecku przymusu mycia rąk przez jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety. Zasady te obowiązują także dorosłych, gdyż glista czy owsik nie wybiera wieku gospodarza. Warzywa i owoce przed spożyciem powinny być starannie umyte, produkty spożywcze zaś przechowywane pod przykryciem z dala od kurzu. Ważne też, aby pod żadnym pozorem nie pić wody z niewiadomego źródła.

Polecamy: Skompletuj własną apteczkę samochodową