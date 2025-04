Największe zagrożenie powikłaniami grypy dotyczy ciężarnych, dzieci do drugiego oraz osób powyżej 65. roku życia, osoby chore m. in. na cukrzycę, choroby układu krążenia oraz z obniżoną odpornością. Do powikłań grypy należą nie tylko choroby układu oddechowego, jak zapalenie płuc czy krtani, ale również zespół wstrząsu toksycznego, utrata słuchu (zwłaszcza u małych dzieci) czy zespół Guillaina-Barrégo. Powikłania grypy mogą doprowadzić nawet do zgonu.

