Osoby przyjmujące leki przeciwbólowe z powodu przewlekłego bólu bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że „przedawkowali”. Pierwsze objawy np. uszkodzenia wątroby mogą być bowiem bardzo nieuchwytne i to zarówno dla chorego, jak i lekarza.

Naukowcy z Edynburga opisują w najnowszym wydaniu czasopisma British Journal of Clinical Pharmacology aż 161 przypadków przedawkowania narastającego w czasie. Co więcej pacjenci tacy mają zdecydowanie więcej powikłań niż chorzy, którzy np. w trakcie próby samobójczej połkną kilka opakować paracetamolu naraz.

„Jeśli paracetamol nie pomaga osobom cierpiącym z powodu przewlekłego bólu, zamiast zwiększać dawkę w nadziei na uzyskanie efektu, lepiej porozmawiać z farmaceutą i wybrać inny środek przeciwbólowy lub udać się do specjalisty zajmującego się leczeniem bólu.” - tłumaczy prof. Roger Knaggs z Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - „Przesłanie jest jasne: jeśli przyjmujesz więcej paracetamolu niż jest to zalecane, nie poprawi to efektu przeciwbólowego, a jedynie może poważnie zaszkodzić zdrowiu.”

Jak podkreślają eksperci, szczególnie teraz, w sezonie jesienno – zimowym, warto zwrócić uwagę na problem przedawkowania paracetamolu. Wiele preparatów na przeziębienie, czy grypę wydawanych bez recepty zawiera bowiem ten lek, co w połączeniu z leczeniem przeciwbólowym może prowadzić do nieumyślnego przedawkowania.

