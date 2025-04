Grudniowe atrakcje dla dzieci – Bal Sylwestrowy i lekcja tańca karaibskiego

Lekcja tańca karaibskiego

W najbliższą sobotę 22 grudnia zapraszamy na niezwykłą lekcję tańca karaibskiego. Poprowadzi ją Andy Camara - wybitny choreograf i muzyk z Gwinei - specjalista od sztuki afrykańskiej i świetny pedagog. Zaczynamy o godz.11.00! Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W programie zabawa poprzez ruch oparta na określonych, prostych krokach pod okiem doświadczonego instruktora. Dodatkową atrakcją będą pieśni afrykańskie śpiewane przez Andy’ego Camara. Sobotnie spotkanie przeniesie uczestników w magiczny świat Afryki. Zajęcia dla samodzielnych dzieci oraz chętnych rodziców.

W niedzielę 23 grudnia czekamy na amatorów zajęć muzycznych, zarówno tych najmniejszych, jak i nieco większych. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 12.00 i potrwają godzinę. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Reklama

Bal Sylwestrowy dla dzieci

W Sylwestra słynna Żaba Monika i Pani Zabawialska zapraszają wszystkie dzieci na wyjątkowy Bal Sylwestrowy w Mamie Lamie.

TO JEDYNY TAKI BAL W WARSZAWIE! Dla średnich, małych i najmniejszych. Poprowadzą go bohaterowie ulubionego programu dla dzieci: Żaba Monika i Pani Zabawialska zapewnią mnóstwo zabaw i atrakcji.

Poza tym odliczanie do dwunastej, pyszny sylwestrowy poczęstunek i toast noworoczny.

W czasie balu Mama Lama zapewnia opiekę wszystkim samodzielnym dzieciom, by ich mamy miały czas na wyjście do fryzjera i dobieranie kreacji.

Koszt udziału dziecka - 60zł, na zgłoszenia mailowe czekamy do 28 grudnia - ml@mamalama.pl

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 722 196 168

31 grudnia w godz. 11.00-13.00

Reklama

Miejsce

Klub dla dzieci i rodziców Mama Lama, ul. Jarosława Dąbrowskiego 71

Tuż przy stacji Metro Racławicka

Na MAŁYCH I DUŻYCH gości czekamy codziennie od 9.00 rano. Rodzicom proponujemy pyszną kawę, dzieciom domowe ciastka i doskonałe miejsce do zabawy. Razem spędzicie tu wyjątkowy czas.

Zespół Mamy Lamy

Źródło: Materiały prasowe Mama Lama/ (dr)

Zobacz także: Jak zorganizować bal karnawałowy dla dzieci?