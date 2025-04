Autorka w swojej książce opiera się na diecie stworzonej przez doktora Petera D’Adamo. Książka "Grupa krwi a odżywianie" to nie tylko poradnik dietetyczny, lecz także książka kucharska. Jeśli chcemy wsłuchać się w swój organizm i żyć zgodnie z własną naturą, to jest to właściwa lektura.

Lekki język i dokładny opis produktów

„Grupa krwi a odżywianie” nie zawiera planu rygorystycznej diety, ani sposobów odważania porcji czy liczenia kalorii. W książce przedstawiona została charakterystyka każdej grupy krwi. Znajdziemy w niej opisy chorób, na które osoby z daną grupą krwi są szczególnie narażone, a także gotową listę produktów wskazanych, neutralnych i niewskazanych. Dopełnieniem teorii są gotowe przepisy, bazujące na produktach świeżych, w jak najmniejszym stopniu przetworzonych.

Dieta nie jest tu traktowana jako katorżnicza droga do smukłej sylwetki - ale jako sposób zdrowego odżywiania. Atutem samej książki są także podpowiedzi, czym zastąpić dostępne w sprzedaży produkty ekologiczne, które najczęściej są drogie.

