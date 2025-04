Na problem zwrócono uwagę podczas konferencji amerykańskiego stowarzyszenia pediatrów odbywającej się w San Francisco. Patrick O’Toole – główny autor pracy badawczej, razem ze współpracownikami przeanalizował dane z pięciu lat pochodzące z amerykańskiego rejestru wypadków. Ilość obrażeń mających związek z graniem na konsolach do gier była niewielka (wynosiła 696 przypadków), jednak naukowcom udało się zauważyć pewne tendencje i ustalić grupę najbardziej narażoną na tego typu urazy. Średni wiek poszkodowanych wynosił 16,5 roku i przeważała, choć nieznacznie, płeć męska (53,3%). Do najczęstszych obrażeń należały otarcia skóry, stłuczenia czy wreszcie zwichnięcia kostek. Warto zauważyć, że współczesne interaktywne gry różnią się od tradycyjnych gier wideo. Wymagają one od graczy imitowania czynności wykonywanych w czasie prawdziwej aktywności ruchowej. Powoduje to również możliwość wystąpienia zupełnie nowych uszkodzeń. Liczba urazów spowodowanych prze gry interaktywne wynosiła 92 i dotyczyła głównie okolic barku, kostki i stopy. Również osoby jedynie przyglądające się grze nie są bezpieczne i mogą doznać urazów.Naukowcy podkreślają przy okazji tego badania, że dzieci poniżej 10 roku życia powinny grać pod kontrolą dorosłych, by zmniejszyć ilość urazów zarówno osób grających, jak i obserwatorów.Źródło: Fokus/kp/pk

