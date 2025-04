Wielu pacjentów po udarze mózgu nie odzyskuje do końca swojej sprawności sprzed choroby. Jedynie długa rehabilitacja daje nadzieję na poprawę, co jednak wiąże się z częstymi wizytami w specjalistycznych ośrodkach. By pomóc takim osobom naukowcy stworzyli urządzenie przypominające rękawicę, które śledzi ruchy nadgarstka, dłoni i palców za pomocą szeregu układów pomiarowych w niej zawartych. Dzięki temu pacjenci mogą ćwiczyć w domowych pieleszach będąc jednocześnie pod kontrolą specjalistów kontrolujących przebieg ich rehabilitacji.

Rękawica bowiem, za sprawą odpowiedniego oprogramowania tworzy szczegółowy zapis przebiegu procesu rehabilitacji i przesyła dane do odpowiedniego ośrodka. Tam możliwa jest na odległość ocena postępów chorego oraz prawidłowego wykonywania przez niego odpowiednich ćwiczeń. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednocześnie pacjenci mogą śledzić swoje postępy, wyświetlane na ekranie ich komputera, co z pewnością zmobilizuje ich do większego wysiłku.

Według wstępnych obliczeń badaczy koszt produkcji rękawicy będzie wynosił 1000 dolarów, tym samym jest on około 30 razy mniejszy od ceny obecnie znanych urządzeń. I choć nie jest to pierwsze tego typu urządzenie, to znaczna redukcja kosztów do jakiej doszło przy jego powstawaniu, daje nadzieję na upowszechnienie tej metody terapii u osób po udarach.

Zobacz też: Wczesna rehabilitacja u pacjentów po udarze mózgu

Źródło: Science Daily/ kp

Reklama